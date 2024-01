OnePlus Open festeggia l'arrivo di Android 14: rilasciata la stabile

Nelle ultime ore infatti ci sono giunte notizie del rilascio della versione stabile di Android 14 per OnePlus Open. Si tratta della prima build stabile , mentre in precedenza era stata distribuito Android 14 solo in versione beta. La nuova build rilasciata è identificata dal codice 14.0.0.400 (EX01).

Si tratta di una giornata positiva per gli utenti che hanno OnePlus Open . Il primo pieghevole della storia di OnePlus ha appena ricevuto l'aggiornamento ufficiale ad Android 14 . Il dispositivo si unisce quindi alla famiglia di modelli Android (ecco i migliori smartphone per fascia di prezzo ) che hanno già saggiato Android 14.

Andiamo quindi a vedere quali sono le novità della OxygenOS 14 basata su Android 14 per OnePlus Open:

Migliorata la personalizzazione di elementi e widget in Shelf .

. Arriva File Dock , sulla quale è possibile trascinare per trasferire contenuti tra app e dispositivi.

, sulla quale è possibile trascinare per trasferire contenuti tra app e dispositivi. Arriva Content Extraction , una funzionalità in grado di riconoscere ed estrarre testo e immagini dallo schermo con un solo tocco.

, una funzionalità in grado di riconoscere ed estrarre testo e immagini dallo schermo con un solo tocco. Arriva Smart Cutout , una funzione che può separare più soggetti in una foto dallo sfondo per la copia o la condivisione.

, una funzione che può separare più soggetti in una foto dallo sfondo per la copia o la condivisione. Migliorata la gestione delle autorizzazioni relative a foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app.

Aggiornata l'interfaccia grafica con Aquamorphic Design . In questo senso sono state aggiunte nuove suonerie e nuove animazioni.

. In questo senso sono state aggiunte nuove suonerie e nuove animazioni. Nuova schermata per Always On che mostra le emissioni di carbonio risparmiate camminando invece che guidando in auto.

Dunque, si tratta a tutti gli effetti di un major update per OnePlus Open, il quale finalmente può provare tutte le novità della nuova versione di Android rilasciata da Google alla fine dello scorso anno.

Attualmente la distribuzione della OxygenOS 14 per OnePlus Open sembra essere riservata esclusivamente agli utenti residenti in India. Sul forum ufficiale OnePlus infatti è possibile scaricare esclusivamente la build indiana per il momento. Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni arrivi anche quella per gli utenti europei.

Vi ricordiamo che, trattandosi di una stabile, l'aggiornamento non arriverà automaticamente a coloro che hanno aderito al canale Open Beta.