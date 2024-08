È passato un anno dal lancio dell'ottimo OnePlus Open, uno dei migliori pieghevoli a libro in circolazione, ma l'azienda dell'ex flagship killer non è ancora pronta a metterlo in pensione e lo ripropone in versione Apex Edition. Cosa significa? Memoria fino a 1 TB, chip di sicurezza indipendente, modalità VIP per una maggiore privacy e una colorazione Crimson Shadow che vuole rendere omaggio ad Hasselblad.

Caratteristiche tecniche

Schermo interno : 7,82'' (2.440 × 2.268 pixel, 426 ppi, 1,0758:1) Flexi-fluid AMOLED 1-120 Hz LTPO 3.0, 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco di 2800 nit, 1.440 Hz PWM dimming, 100% DCI-P3, Ultra Thin Glass

: 7,82'' (2.440 × 2.268 pixel, 426 ppi, 1,0758:1) Flexi-fluid AMOLED 1-120 Hz LTPO 3.0, 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco di 2800 nit, 1.440 Hz PWM dimming, 100% DCI-P3, Ultra Thin Glass Schermo esterno : 6,31'' (2.484 × 1.116 pixel, 431 ppi, 20:9) Super Fluid AMOLED 10-120 Hz LTPO 3.0, 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco 2800 nit, 1.440 Hz PWM dimming, 100% DCI-P3, Ceramic Guard

: 6,31'' (2.484 × 1.116 pixel, 431 ppi, 20:9) Super Fluid AMOLED 10-120 Hz LTPO 3.0, 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco 2800 nit, 1.440 Hz PWM dimming, 100% DCI-P3, Ceramic Guard CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740 RAM : 16 GB LPDDR5X

: 16 GB LPDDR5X Archiviazione : 1 TB UFS 4.0

: 1 TB UFS 4.0 Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel Sony LYT-T808, 1/1,43'', pixel size 1,12 μm, f/1.7, FOV 85°, OIS, EIS Grandangolo : 48 megapixel Sony IMX581, 1/2'', pixel size 0,8 μm, f/2.2, FOV 114°, EIS, 3,5cm macro Teleobiettivo 3X : 64 megapixel OmniVision OV64B, 1/2'', pixel size 0,7 μm, f/2.6, FOV 33,4°, OIS, EIS, zoom digitale 120x

: Fotocamera frontale (esterna) : 32 megapixel, 1/3,14'', 0,7 µm, f/2.4, FOV 88,5°, EIS, fuoco fisso

: 32 megapixel, 1/3,14'', 0,7 µm, f/2.4, FOV 88,5°, EIS, fuoco fisso Fotocamera frontale (interna) : 20 megapixel, 1/4'', 0,7 µm, f/2.2, FOV 91°, EIS, fuoco fisso

: 20 megapixel, 1/4'', 0,7 µm, f/2.2, FOV 91°, EIS, fuoco fisso Connettività : dual nano SIM + eSIM, 5G NR, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1, NFC, GPS (L1 + L5), GLONASS, Galileo (E1 + E5a), QZSS, Beidou, A-GPS

: dual nano SIM + eSIM, 5G NR, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1, NFC, GPS (L1 + L5), GLONASS, Galileo (E1 + E5a), QZSS, Beidou, A-GPS Batteria : 4.805 mAh con ricarica SuperVOOC a 67 Watt

: 4.805 mAh con ricarica SuperVOOC a 67 Watt Dimensioni : 153,4 x 73,3 x 11,9 mm (piegato) / 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (aperto)

: 153,4 x 73,3 x 11,9 mm (piegato) / 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (aperto) Sicurezza: Modalità VIP, chip di sicurezza indipendente certificato CC EAL5+, chip di sicurezza NFC certificato CC EAL6+ e EMVCo

Modalità VIP, chip di sicurezza indipendente certificato CC EAL5+, chip di sicurezza NFC certificato CC EAL6+ e EMVCo Peso : 239 grammi

: 239 grammi Sistema Operativo: OxygenOS 14.0

Come vedete dalle specifiche, OnePlus Open Apex Edition non si discosta dal predecessore, ma ripropone la stessa formula vincente. Alcuni punti sono però degni di nota, partendo dal design. La nuova variante di colore Crimson Shadow rende infatti omaggio all'Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition. Il retro è in pelle vegana, mentre sull'Alert Slider troviamo ora un tocco di arancione vibrante. Infine, sulla ghiera della fotocamera, incastonata nella cupola in vetro, troviamo ora un abbagliante motivo CD riflettente Sotto al cofano, troviamo lo stesso affidabile Snapdragon 8 Gen 2, mentre le memorie sono spinte al massimo, con 16 GB di RAM (come il modello originale) e ben 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. La vera novità riguarda però la sicurezza e la privacy, grazie al chip di sicurezza indipendente certificato CC EAL5+ (come Samsung Knox), progettato per rafforzare le capacità di protezione del telefono. Questo chip offre uno stoccaggio indipendente e fisicamente isolato, garantendo una protezione esclusiva per file importanti e informazioni personali. Anche il chip di sicurezza NFC è stato migliorato, grazie alla certificazione CC EAL6+ e EMVCo, il che garantisce un livello superiore di sicurezza. OnePlus Open Apex Edition introduce poi la modalità VIP, una funzione attivabile tramite l'iconico Alert Slider di OnePlus che blocca il chip di sicurezza per creare un ambiente completamente sicuro e privato. In questa modalità, tutti i microfoni e le fotocamere del telefono sono disabilitati, e il tracciamento pubblicitario è limitato tramite la crittografia delle autorizzazioni alimentata dal chip di sicurezza.

La modalità VIP inoltre impedisce che le informazioni delle chat vengano visualizzate o registrate dalle app senza autorizzazione. Infine, con la Apex Edition OnePlus Open riceve funzioni AI come AI Eraser e AI Smart Cutout. AI Eraser funziona come altri strumenti simili, in quanto permette di cerchiare o evidenziare un'area dell'immagine per rimuovere elementi indesiderati, usando l'IA per riempire gli spazi vuoti. AI Smart Cutout è una funzione simile a Separa il soggetto dallo sfondo di iPhone, in quanto semplifica il ritaglio degli oggetti dalle foto, permettendo agli utenti di creare adesivi personalizzati con facilità.

Prezzo e disponibilità

OnePlus annuncerà i dettagli su prezzo e disponibilità per OnePlus Open Apex Edition in Europa il 27 agosto, ma tenete presente che il modello normale con colorazione Crimson Shadow e 512 GB di spazio di archiviazione costa 1.499 euro, quindi non aspettatevi un prezzo basso (si dice che negli Stati Uniti costerà ben 1.900 dollari!).

Leggi anche