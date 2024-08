OnePlus Open Apex Edition in arrivo: rischia di essere lo smartphone con più RAM del creato!

Si tratta quindi di una nuova variante del pieghevole che OnePlus ha lanciato lo scorso anno sul mercato. Non arriverà quindi un nuovo modello, almeno per il momento, ma una rivisitazione del modello lanciato lo scorso anno.

Il settore degli smartphone pieghevoli è sempre più in crescita e, oltre a Samsung, sono diversi i produttori che propongono periodicamente i loro modelli. Tra questi troviamo OnePlus , l'azienda ha in mente di rinnovare il suo pieghevole con OnePlus Open Apex Edition , un nuovo modello per cui ha annunciato il lancio imminente .

Cosa cambia con OnePlus Open Apex Edition

OnePlus ha appena annunciato che presto arriverà la nuova Apex Edition di OnePlus Open. Si tratterà chiaramente sempre di uno smartphone pieghevole, con diverse novità rispetto alla variante che abbiamo conosciuto lo scorso anno.

Le immagini che trovate in galleria mostrano l'aspetto della nuova Apex Edition di OnePlus Open. Ci accorgiamo subito che, rispetto alla variante classica, la nuova Apex Edition sfoggerà un look aggiornato, soprattutto per quanto riguarda la parte posteriore.

OnePlus ha riferito che con questo design ha voluto omaggiare la Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition, una delle macchine fotografiche vintage più iconiche.

Ci sono novità anche per i materiali di realizzazione: la parte posteriore è in pelle vegana con un motivo simile a un diamante, mentre l'alert slider presenta dei dettagli in arancione per farlo esaltare.

Andando poi alle novità più sostanziali, OnePlus non dice molto per il momento. Nel comunicato ha menzionato il fatto che ci sarà più storage, ma sulla pagina dello store americano si legge "X GB RAM + X GB Storage", lasciando intendere che anche il quantitativo di RAM sarà aggiornato.

Possiamo quindi ipotizzare che OnePlus Opne Apex Edition arriverà sul mercato con almeno 1 TB di storage interno, visto che la variante classica ha 512 GB e con oltre 16 GB di RAM, facendo di lui lo smartphone con più memoria a oggi in commercio.

Ci saranno anche delle nuove funzionalità per l'editing delle foto tramite l'intelligenza artificiale e nuove opzioni di sicurezza. Sicuramente ne sapremo di più quando OnePlus lancerà ufficialmente questo dispositivo.