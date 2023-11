Per OnePlus Open nuovo colore in arrivo e sconti fino a 300 euro

OnePlus ha annunciato che OnePlus Open sarà disponibile in un'inedita colorazione, ovvero Voyager Black. Sul dispositivo, disponibile anche in Europa al prezzo di 1.849 euro, si è espresso Bingo Liu, CEO OnePlus nel Vecchio Continente: "Dal lancio di ottobre di OnePlus Open, il nostro primo smartphone pieghevole di punta, la risposta della nostra community è stata straordinaria. La forte richiesta del dispositivo a livello globale, unita alla volontà di rendere disponibile anche in Europa la colorazione Voyager Black, ci ha spinti a introdurre questa variante nella regione, offrendo così ai nostri utenti i prodotti che amano".

Inoltre, in occasione del lancio di OnePlus Open Voyager Black in Europa, OnePlus offre ai nuovi clienti sconti per il Black Friday:

Sconto immediato di 250€ su OnePlus Open;

10% di sconto aggiuntivo per gli studenti;

Periodo dell'offerta: dalle ore 10:00 del 17 novembre alle ore 23:59 del 30 novembre.

Offerta Early Bird: