OnePlus Open compare in video per farsi torturare

Mancano pochi giorni alla presentazione del OnePlus Open e su di lui abbiamo avuto conferme per il design e per la scheda tecnica e conosciamo l'attenzione di OnePlus per la piega quasi invisibile, ma l'azienda cinese vuole farci sapere di più a riguardo.

Infatti, OnePlus ha convocato degli influencer nel suo quartier generale a Shenzhen per mostrare l'imminente smartphone pieghevole, ai quali è stato permesso di riprendere la componentistica e i vari test che vengono eseguiti sui dispositivi, ma non il software e il comparto fotocamere, che sono stati puntualmente oscurati. Tra gli invitati c'era Micheal Fisher, che ha raccontato la sua esperienza negli uffici e laboratori di OnePlus in un video pubblicato oggi su YouTube, che vi lasciamo in fondo all'articolo.

Si parte dell'interno: sono state mostrate le componenti della cerniera, che sarà più leggera e sarà costituita da un minor numero di parti (69 invece delle 100 presenti nei passati smartphone di OPPO).

Inoltre, sono stati usati nuovi materiali per avere un peso inferiore dell'intero dispositivo: titanio per le viti, zirconio per il telaio e acciaio al cobalto molibdeno per la struttura portante. Il display si appoggia su una base in fibra di carbonio, mentre la parte esterna della cerniera è realizzata in alluminio.