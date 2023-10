L'azienda ha ufficialmente confermato che OnePlus Open sarà il suo primo pieghevole, il quale arriverà presto e che è stato sviluppato in collaborazione con OPPO . Tale collaborazione è stata così stretta che le due aziende commercializzeranno fondamentalmente lo stesso dispositivo con nomi diversi in mercati diversi.

OnePlus è un'azienda presente nel mercato smartphone da ormai un decennio, con dispositivi di fascia alta e di fascia media che ormai sono stabilmente presenti anche in Italia.

Nell'attesa del suo lancio ufficiale possiamo apprendere ulteriori dettagli su quali saranno gli assi nella manica di OnePlus Open. Gli ultimi leak arrivano dai noti leaker Max Jambor, Ishan Argawal e Yogesh Brar. Arrivano delle nuove immagini, quelle che vedete nella galleria in basso.

Il look è pienamente coerente con i leak emersi in precedenza, ma arrivano nuovi dettagli tecnici su cosa proporranno i due display. Questi dovrebbero essere particolarmente luminosi, in grado di arrivare fino a 2.800 nit. Questo renderebbe i display di OnePlus Open più luminosi di quello che troviamo su Pixel 8 Pro e di quello che dovremmo trovare sul prossimo Galaxy S24.

Oltre ai dettagli sul display, arrivano anche importanti informazioni sul comparto fotografico il quale, come vediamo dalle immagini appena emerse online, occuperà praticamente un terzo della cover posteriore dello smartphone: