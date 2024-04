OnePlus Open si aggiorna: arrivano i collage di foto e miglioramenti per la fotocamera

L'aggiornamento in questione corrisponde alla OxygenOS 14.0.0.600, una build basata ovviamente su Android 14. Ecco le novità introdotte:

Sistema Possibilità di creare collage di foto senza cornici in Foto. Nuova opzione "Schermata parziale" nella Smart Sidebar. Azione rapida tramite la pressione del pulsante Volume giù per accendere la torcia quando lo schermo è spento. Migliorata la ricerca delle app nel drawer. Personalizzazione del volume delle singole app. Migliorato il design della barra del volume. Migliorata la stabilità del sistema. Aggiornamento delle patch di sicurezza Android a marzo 2024.

Fotocamera Possibilità di passare da una lunghezza focale all'altra toccando i pulsanti dello zoom. Possibilità di utilizzare le fotocamere ultra grandangolari e teleobiettivi in ​​modalità XPAN. Incrementata la risposta dell'otturatore. Possibilità di usare la rotellina dello zoom durante la registrazione video.



Insomma, con questo nuovo aggiornamento dovrebbe essere ancora più gradevole utilizzare il pieghevole di OnePlus in contesti fotografici, anche in termini di elaborazione degli scatti.

Si tratta di novità molto simili a quelle introdotte recentemente per OnePlus 12 e OnePlus 11.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA per gli utenti indiani. Entro i prossimi giorni ci aspettiamo che il rollout verrà esteso anche agli utenti europei.