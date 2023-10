OnePlus Open riceve il suo primo aggiornamento: novità per interfaccia e fotocamera

L'aggiornamento software per OnePlus Open arriva con la build 13.2.0.114 della OxygenOS, basata su Android 13 . L'update ha un peso di circa 140 MB e introduce un numero consistente di novità . Vediamo quelle principali:

Migliorato il layout a schermo intero della pagina live streaming su Facebook.

Migliorata la visualizzazione Split in modalità orizzontale.

Migliorata la ricerca delle app utilizzate di recente sulla barra delle applicazioni.

Migliorata l'apertura di tre app in visualizzazione Split.

Risolto un problema di tocchi accidentali nella schermata di blocco.

Ottimizzata la sensibilità del touch nella schermata home.

Visualizzazione delle lunghezze focali equivalenti per le opzioni di zoom,

La lunghezza focale grandangolare predefinita può essere modificata nelle impostazioni della fotocamera.

Miglioramenti al Dolby Vision.

Migliorate l'anteprima e la qualità generale degli scatti.

Miglioramenti alla stabilità della connettività.

Insomma, si tratta di un aggiornamento consistente per il pieghevole di casa OnePlus, dopo il quale il dispositivo dovrebbe risultare più performante in termini fotografici, con un'interfaccia grafica ulteriormente ottimizzata.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale, l'abbiamo già ricevuto anche in Italia.