OnePlus lancia oggi il suo primo smartphone pieghevole, realizzato in tandem con Oppo (che ha infatti presentato il gemello Find N3 ). OnePlus Open è quindi forte dell'esperienza già maturata da quest'ultima, e si presenta come un dispositivo maturo , nonostante per OnePlus sia l'esordio in una nuova categoria di prodotti.

Caratteristiche Tecniche

Schermo interno : 7,82'' (2.440 × 2.268 pixel, 426 ppi, 1,0758:1) Flexi-fluid AMOLED 1-120 Hz LTPO 3.0, 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco di 2800 nit, 1.440 Hz PWM dimming, 100% DCI-P3, Ultra Thin Glass

: 7,82'' (2.440 × 2.268 pixel, 426 ppi, 1,0758:1) Flexi-fluid AMOLED 1-120 Hz LTPO 3.0, 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco di 2800 nit, 1.440 Hz PWM dimming, 100% DCI-P3, Ultra Thin Glass Schermo esterno : 6,31'' (2.484 × 1.116 pixel, 431 ppi, 20:9) Super Fluid AMOLED 10-120 Hz LTPO 3.0, 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco 2800 nit, 1.440 Hz PWM dimming, 100% DCI-P3, Ceramic Guard

: 6,31'' (2.484 × 1.116 pixel, 431 ppi, 20:9) Super Fluid AMOLED 10-120 Hz LTPO 3.0, 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco 2800 nit, 1.440 Hz PWM dimming, 100% DCI-P3, Ceramic Guard CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740 RAM : 16 GB LPDDR5X

: 16 GB LPDDR5X Archiviazione : 512 GB UFS 4.0

: 512 GB UFS 4.0 Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel Sony LYT-T808, 1/1,43'', pixel size 1,12 μm, f/1.7, FOV 85°, OIS, EIS Grandangolo : 48 megapixel Sony IMX581, 1/2'', pixel size 0,8 μm, f/2.2, FOV 114°, EIS, 3,5cm macro Teleobiettivo 3X : 64 megapixel OmniVision OV64B, 1/2'', pixel size 0,7 μm, f/2.6, FOV 33,4°, OIS, EIS, zoom digitale 120x

: Fotocamera frontale (esterna) : 32 megapixel, 1/3,14'', 0,7 µm, f/2.4, FOV 88,5°, EIS, fuoco fisso

: 32 megapixel, 1/3,14'', 0,7 µm, f/2.4, FOV 88,5°, EIS, fuoco fisso Fotocamera frontale (interna) : 20 megapixel, 1/4'', 0,7 µm, f/2.2, FOV 91°, EIS, fuoco fisso

: 20 megapixel, 1/4'', 0,7 µm, f/2.2, FOV 91°, EIS, fuoco fisso Connettività : dual nano SIM + eSIM, 5G NR, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1, NFC, GPS (L1 + L5), GLONASS, Galileo (E1 + E5a), QZSS, Beidou, A-GPS

: dual nano SIM + eSIM, 5G NR, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1, NFC, GPS (L1 + L5), GLONASS, Galileo (E1 + E5a), QZSS, Beidou, A-GPS Batteria : 4.805 mAh con ricarica SuperVOOC a 67 Watt

: 4.805 mAh con ricarica SuperVOOC a 67 Watt Dimensioni : 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (piegato) / 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (aperto)

: 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (piegato) / 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (aperto) Peso : 245 grammi

: 245 grammi OS: Android 13 con OxygenOS 13.2

La scheda tecnica di OnePlus Open offre ben pochi compromessi.

L'azienda ha puntato forte sui display, che al netto delle differenti dimensioni praticamente si equivalgono, e sono entrambi al top. Abbiamo poi il processore di punta di Qualcomm, accompagnato da 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X e memorie UFS 4.0.

E per abbinare il video all'audio, OnePlus Open è dotato di un sistema a tre speaker Dolby Atmos, mai visto su smartphone, che l'azienda paragona per qualità a quello ottenibile da un laptop premium.

Anche il comparto fotografico vola alto (sempre presente la partnership con Hasselblad per ottimizzare la resa), con un teleobiettivo a così alta risoluzione che è in grado di acquisire immagini 6x lossless, sfruttando la piena ampiezza del sensore. Nulla da ridire anche sul fronte connettività, con due nano SIM con supporto 5G, USB-C 3.1, e agganciamento ai satelliti di mezzo mondo. L'unico punto debole, per così dire, è nella mancanza di ricarica wireless (ma in compenso quella cablata è velocissima).

Peccato non vederlo già con Android 14, ma supponiamo che OnePlus farà il possibile per portare l'aggiornamento a destinazione entro fine anno. E a proposito di software, grande lavoro da parte dell'azienda anche per la gestione delle app sullo schermo interno, dove tramite una taskbar in stile desktop potrete avviare rapidamente le app che volete, e ovviamente affiancarle orizzontalmente o verticalmente, con un sistema che consente di avere fino a 3 app aperte contemporaneamente, ma non per forza tutte visibili su schermo nello stesso momento (guardate la nostra recensione, e capirete meglio).