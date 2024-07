OnePlus Pad 2 ufficiale: le specifiche che stavate aspettando al prezzo che stavate aspettando

OnePlus torna alla carica nel settore tablet e lo fa in grande stile. Come preannunciato nei giorni scorsi, l'azienda cinese ha svelato il nuovo modello di tablet top di gamma. OnePlus Pad 2 è ufficiale , andiamo quindi a vedere le specifiche e prezzo di lancio. OnePlus Pad 2 è un tablet che arriva con una scheda tecnica di prim'ordine , probabilmente anche più promettente di quella che abbiamo visto per il suo predecessore.

OnePlus Pad 2 è il top gamma che stavate aspettando?

OnePlus ha annunciato il nuovo Pad 2 sfoggiando una scheda tecnica di tutto rispetto, coerente con i leak emersi online nelle scorse settimane. Si tratta di un tablet che può sfidare tranquillamente i dispositivi di Samsung che troviamo sul mercato, e che è completo di accessori per la produttività.

Vediamo le sue specifiche tecniche principali:

Display : 12,1 pollici (3.000 x 2.120 pixel), aspect ratio pari a 7:5, refresh rate dinamico fino a 144 Hz (30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz e 144 Hz), 900 nit di luminosità massima, 303 ppi, Dolby Vision

: 12,1 pollici (3.000 x 2.120 pixel), aspect ratio pari a 7:5, refresh rate dinamico fino a 144 Hz (30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz e 144 Hz), 900 nit di luminosità massima, 303 ppi, Dolby Vision Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB

: 12 GB Storage interno : 256 GB

: 256 GB Fotocamera posteriore : 13 megapixel

: 13 megapixel Fotocamera anteriore : 8 megapixel

: 8 megapixel Dimensioni : spessore di 6,49 mm

: spessore di 6,49 mm Peso : 549 grammi

: 549 grammi Connettività : NFC, Wi-Fi

: NFC, Wi-Fi Batteria: 9.510 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 67W

Oltre alle specifiche tecniche chiave, OnePlus ha annunciato anche quali saranno le interessanti chicche software di questo dispositivo. Troviamo infatti diverse opzioni animate dall'intelligenza artificiale. Ci sarà AI Speak, una funzione che permette la lettura dei contenuti testuali, mentre Recording Summary promette di generare riepiloghi automatici delle registrazioni audio effettuate.

Ci sarà anche l'AI Writer, una funzione che permetterà di generare testi in base all'input testuale o sotto forma di immagine fornito dall'utente. Sempre in questo contesto, troviamo la funzione AI Eraser 2.0, ovvero la Gomma Magica di OnePlus per rimuovere oggetti o persone indesiderate dalle foto, e Smart Cutout 2.0, che è in grado di riconoscere e isolare fino a tre soggetti o gruppi di soggetti nelle immagini.

E con OnePlus Pad 2 arrivano anche dei nuovi accessori: parliamo di OnePlus Stylo 2 e OnePlus Smart Keyboard. La nuova stile sfoggia fino a 16.000 livelli di sensibilità alla pressione e un tracciamento a zero millisecondi di ritardo. Mentre la nuova tastiera risulta più grande rispetto al precedente modello, ha un attacco magnetico e offre angoli di inclinazione regolabili tra 110° e 165°.