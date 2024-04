Non serve andare in India! Da ora il tablet economico di OnePlus è disponibile anche in Italia

OnePlus Pad Go arriva ufficialmente in Italia e in tutta Europa. Stiamo parlando del tablet medio gamma di OnePlus, già disponibile da qualche mese sul mercato indiano. Un dispositivo che potrebbe risvegliare il vostro amore per i tablet Android, grazie all'ottimo bilanciamento tra specifiche e prezzo di listino. Vediamo insieme tutte le caratteristiche tecniche principali e il costo per l'Italia nelle prossime sezioni. Inoltre, abbiamo già realizzato la recensione completa di OnePlus Pad Go: se volete scoprire cosa ne pensiamo basta cliccare su questo indirizzo.

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 11,35" LCD 2,4K (2.408 x 1.720 pixel) a 90 Hz, 400 nit, 260 PPI, 96% NTSC

: 11,35" LCD 2,4K (2.408 x 1.720 pixel) a 90 Hz, 400 nit, 260 PPI, 96% NTSC Rapporto schermo/corpo : 86,40%

: 86,40% Contrasto 1500:1

1500:1 Processore : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 RAM : 8 GB LPDDR4X

: 8 GB LPDDR4X Storage interno : 256 GB UFS 2.2 (esp. fino a 1 TB con microSD)

: 256 GB UFS 2.2 (esp. fino a 1 TB con microSD) Fotocamera posteriore : 8 MP

: 8 MP Fotocamera anteriore : 8 MP

: 8 MP Audio: 4 speaker Dolby Atmos

4 speaker Dolby Atmos Connettività: 4G LTE, Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, aptX HD, LDAC, aptX), Wi-Fi 5, USB-C 2.0

4G LTE, Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, aptX HD, LDAC, aptX), Wi-Fi 5, USB-C 2.0 Dimensioni: 255,12 x 188,04 x 6,89 mm

255,12 x 188,04 x 6,89 mm Peso: 532 g

532 g Batteria : 8.000 mAh con ricarica 33W SUPERVOOC

: 8.000 mAh con ricarica 33W SUPERVOOC Sistema operativo : OxygenOS 13.2 (basato su Android 13)

: OxygenOS 13.2 (basato su Android 13) Colore: Twin Mint

Le caratteristiche del tablet di OnePlus sono esattamente quelle che abbiamo già visto al momento del lancio in India, con la sola differenza che per l'Europa è disponibile solo la versione con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna (espandibili con microSD) e connettività cellulare LTE. Per il resto si tratta di un dispositivo con hardware di buon livello, spinto dal SoC MediaTek Helio G99 e dotato di un batteria con capacità da 8.000 mAh, che assicura un'autonomia niente male. Il sistema operativo è OxygenOS 13.2, basato su Android 13. OnePlus Pad Go può essere una periferica ideale per guardare film e serie TV. I due punti di forza principali sono, infatti, schermo e speaker. Parliamo di un display da 11,35" con risoluzione 2,4K e luminosità fino a 400 nit. Gli altoparlanti sono 4, uno per ogni lato, supportano la tecnologia Omnibearing Sound Field e hanno la certificazione Dolby Atmos.

Prezzo e Uscita