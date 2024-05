OnePlus potrebbe seriamente aver ideato il powerbank più figo al mondo

Si chiama Pouch, ed è un powerbank realizzato da "Sharge" in collaborazione con OnePlus. Fin qui forse non ci sarebbe nulla per cui emozionarsi, ma se vi dicessimo che ha un design 3-in-1 componibile, con alimentatore incluso?

Partiamo dalle basi prima. Pouch ha una capacità di 10.000 mAh, piuttosto standard per dispositivi di questo tipo, con una potenza di 55 Watt con ricarica SUPERVOOC e 40 Watt con Power Delivery, quindi in grado di ricaricare piuttosto velocemente qualsiasi tipo di dispositivo, anche in mobilità. Inoltre c'è una modalità di ricarica dedicata ai dispositivi a basso assorbimento, come cuffiette, smartwatch e affini.

Perché dicevamo allora che è un 3-in-1? Perché è composto dal powerbank stesso, da un alimentatore separabile, e da un cavo ad aggancio magnetico, in modo da averlo sempre a portata di mano ma non intrecciato. Il powerbank può alimentare due dispositivi assieme, ad esempio telefono e tablet, mentre l'alimentatore mantiene in tensione un notebook: è 3 in 1 anche nella ricarica!