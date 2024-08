OnePlus potrebbe ispirarsi ad Apple per il lancio di un sistema di ricarica wireless stile MagSafe. Questo accessorio per iPhone, che garantisce la ricarica wireless con un fissaggio magnetico stabile, nel corso degli anni ha riscosso un ottimo successo, tanto da spingere anche i produttori Android a considerare questa opzione. In tal senso, OnePlus starebbe lavorando proprio su questa possibilità: scopriamo tutti i dettagli di questa indiscrezione.

OnePlus pensa ad un proprio sistema ispirato a MagSafe

Stando alle indiscrezioni diffuse dal leaker Digital Chat Station su Weibo, il Gruppo Ouga, che include brand popolari come OnePlus, Realme e OPPO, avrebbe intenzione di creare un personale sistema stile MagSafe.

In particolare, il Gruppo starebbe sviluppando delle custodie magnetiche in grado di supportare la ricarica wireless magnetica. Tra queste, vi sarebbero anche delle cover magnetiche che includono un sistema per la dissipazione del calore, magari dedicate ai dispositivi pensati per il gaming.

L'obiettivo di OnePlus e degli altri marchi del Gruppo Ouga, sarebbe quello di attirare utenti iPhone che, magari, rinunciano al passaggio ad Android temendo di perdere i vantaggi della tecnologia MagSafe.

In questo modo, invece, senza un esborso economico di grosse portate, gli utenti non perderebbero le comodità garantite dalla tecnologia di Cupertino.

Altri dettagli su questa possibile novità, almeno per il momento, non sono disponibili. Dunque, non si sa quando verranno lanciati questi accessori e soprattutto quale sarà il relativo prezzo di vendita.