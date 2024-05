OnePlus insegue Google: rilasciata la prima Beta di Android 15, ma a quale costo?

Dopo che Google ha rilasciato la sua Beta 2 di Android 15 , OnePlus non ci pensa su due volte e decide di rilasciare la sua prima Beta di Android 15 per OnePlus 12 e OnePlus Open .

Nel post sul forum OnePlus avverte che aggiornare il proprio dispositivo a questa versione lo espone al rischio di bricking: perciò, raccomanda di seguire attentamente le istruzioni, di essere totalmente sicuri di ciò che si sta facendo e di fare un backup di tutti i dati presenti all'interno, perché l'aggiornamento può pregiudicare l'utilizzo quotidiano del dispositivo.

Infatti, viene fatto un elenco di tutti i problemi noti al momento del rilascio, distinto per i due dispositivi in questione. Nel OnePlus 12 potrebbero non funzionare correttamente il Bluetooth, la fotocamera, l'hotspot, alcune app di terze parti, la funzione di Auto Pixlate negli screenshot e la funzione di Multi-Screen Connect connettendolo a un PC o un OnePlus Pad. Nel OnePlus Open sono presenti le stesse instabilità, ma in aggiunta si possono avere problemi con lo schermo diviso e con lo scontorno automatico dei soggetti all'interno delle immagini.

In ogni caso, per chi fosse comunque desideroso di provarla, OnePlus fornisce la guida passo passo per fare l'aggiornamento alla Beta 1 di Android 15 e, una volta esaurita la curiosità, ha messo a disposizione il procedimento per ripristinare il proprio dispositivo all'ultima versione stabile.