OnePlus Watch 2 promette un’autonomia da prima per Wear OS

OnePlus ha annunciato che il 26 febbraio, in occasione del MWC, presenterà il nuovo smartwatch Watch 2. Per l'azienda si tratta di un ritorno importante in questo segmento di mercato, con il dispositivo che punterà tutto su batteria e design. A riguardo, il COO e Presidente di OnePlus, Kinder Liu, ha dichiarato: "Dopo tre anni dal lancio del Watch 1, OnePlus Watch 2 è pronto ad approdare sul mercato, e siamo più fiduciosi che mai riguardo a questo prodotto. Questa fiducia è costruita sulla base di sostanziali progressi nel nostro ecosistema tecnologico e nelle nostre capacità. Il Watch 2 indica la nostra determinazione a trasformarci da "Flagship Killer" a "Costruttore di Ecosistemi". Fornirà un'esperienza che non è solo migliorata, ma completamente trasformata".

Entrando nei particolari della notizia, Watch 2 garantisce un'autonomia fino a 100 ore in modalità Smart, ma non solo. Difatti, anche sul piano del design presenta delle particolarità, come la scocca in acciaio inossidabile e un quadrante in cristallo di zaffiro.

A questo proposito, OnePlus Watch 2 presenta un quadrante rotondo che richiama la decorazione della fotocamera della serie di smartphone OnePlus 12. L'orologio sarà disponibile in due colorazioni: Black Steel e Radiant Steel.