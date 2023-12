OnePlus spegne le candeline: 10 anni e tanti prodotti tech per festeggiare

OnePlus si sta preparando per i festeggiamenti del suo compleanno, che si terrà il 15 dicembre, per celebrare i suoi 10 anni di attività. Questo è un traguardo non troppo scontato per un'azienda che nasceva 10 anni fa, quando altre come Samsung e Sony erano già in attività ed avevano un'identità ben definita e consolidata nel mondo della tecnologia e degli smartphone.

Pete Lau, uno dei fondatori, ha colto l'occasione per ripercorrere la storia di OnePlus affidandosi a ciò che è più caro all'azienda cinese: il forum della community. Nel post ha ricordato il mantra "Never Settle", menzionando il glorioso e pionieristico OnePlus One e passando per il OnePlus 11, fino a citare il OnePlus Open, che è il simbolo dell'innovazione che l'ha spinta a osare sempre di più.