OnePlus ci riprova: svelati il teaser e la data di lancio del Watch 2

A distanza di ben tre anni dal suo debutto, il OnePlus Watch avrà finalmente un successore. Il primo smartwatch dell'azienda cinese era stato lanciato nel 2021 ma fin da subito non aveva generato particolare entusiasmo tra gli utenti, soprattutto per via del software un po' troppo acerbo . Il Watch montava un sistema operativo proprietario che non si è dimostrato pienamente all'altezza delle aspettative alimentate dall'azienda stessa. Ma adesso OnePlus è intenzionata a correggere il tiro.

Come evidenziato dallo stesso teaser diffuso nelle ultime ore, questa volta ''è il momento di farlo bene!''. Di certo dal messaggio traspare una certa presa di coscienza sugli errori commessi in precedenza, come del resto anche la convinzione di aver rimediato (ma non è dato sapere come). Sicuramente, come anticipato prima, un eventuale passaggio a Wear OS permetterebbe di avere un dispositivo estremamente completo per quanto riguarda le funzionalità.

Di contro, sarebbe impossibile avere una durata della batteria simile al primo modello con sistema operativo proprietario. Infine, dall'immagine teaser è possibile intravedere la sagoma dello smartwatch (qui le immagini dei primi render già trapelati) la quale evidenzia anche la presenza di due pulsanti (anche se uno sembra essere più una corona).

Ormai non ci resta che attendere il lancio ufficiale del dispositivo che, stando a quanto riportato da Max Jambor, dovrebbe avvenire il prossimo 26 febbraio.