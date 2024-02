OnePlus Watch 2 avrà la batteria più grande rispetto a (quasi) tutte le alternative Google e Samsung

Uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione prima di acquistare uno smartwatch è indubbiamente l'autonomia. OnePlus infatti, per il suo Watch 2, sembra averci riposto una particolare attenzione stando a quanto emerso dalle ultime dichiarazioni. Le 100 ore di autonomia (in modalità Smart) dichiarate dall'azienda, se confermate durante l'effettivo utilizzo, garantirebbero un'autonomia record per lo smartwatch, soprattutto nella categoria Wear OS.

Nei pochi giorni che ci separano dal lancio, abbiamo la possibilità di confrontare con la concorrenza la dimensione effettiva della batteria sul Watch 2. Il dato è emerso dopo che il prodotto è stato sottoposto alla FCC (Federal Communications Commission).