L'elegante OnePlus Watch 2 torna protagonista con una nuova colorazione che non passa inosservata: è in arrivo la variante Nordic Blue, la più elegante ed esclusiva tra le versioni dello smartwatch di OnePlus. Attenzione perché il colore del cinturino non è l'unica novità di questo modello, che si presenta con alcune chicche niente male per gli amanti degli orologi intelligenti. State però attenti al prezzo, che si fa leggermente meno conveniente.