OnePlus Watch 2 si rivela nei primi render: continuità nelle forme e processore di ultima generazione

Arrivano interessanti novità dal mondo degli smartwatch . OnePlus si sta preparando a fare il suo ritorno in questo mercato con il lancio di un nuovo dispositivo: il OnePlus Watch 2 . L'azienda cinese aveva già lanciato nel 2021 la prima versione del suo Watch non riscontrando però grande entusiasmo da parte del pubblico, a causa soprattutto del software un po' troppo acerbo .

Come si evince dalle immagini, il Watch manterrà il classico quadrante circolare, differenziandosi dal precedente modello per come i due tasti laterali ''verranno incastonati'' nelle due estremità dell'elemento sporgente che si nota in foto. Il telaio sembra essere costruito in metallo (con tonalità chiara o scura) che va ad abbinarsi al cinturino disponibile in due colorazioni: bianco o nero.

Non sembra che OnePlus abbia scelto un attacco proprietario per il cinturino, rendendo eventualmente più facile la sostituzione.