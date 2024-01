OnePlus Watch 2 potrebbe debuttare con una grossa novità software

OnePlus Watch, lo smartwatch di OnePlus che debuttò nel 2021, fu lanciato con a bordo un sistema operativo proprietario e non con Wear OS di Google. Il software, tuttavia, risultò un pò acerbo e per questo motivo diversi utenti non apprezzarono particolarmente la scelta dell'azienda. A distanza di tre anni, però, OnePlus sarebbe pronta a cambiare strada.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, OnePlus Watch 2 potrebbe presentare alcune novità, tra cui una relativa proprio al software. In particolare, il nuovo smartwatch dovrebbe essere equipaggiato proprio con Wear OS di Google. Inoltre, secondo Max Jambor, l'ultimo smartwatch di OnePlus dovrebbe essere presentato durante l'annuale Mobile World Congress (MWC), che si svolgerà a Barcellona dal 26 al 29 febbraio. Se tutto ciò venisse confermato, è probabile che OnePlus faccia un apposito annuncio entro la fine del mese.