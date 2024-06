Onyx svela oggi una nuova linea di prodotti, la serie BOOX Go , che debutta con due modelli chiamati BOOX Go Color 7 e BOOX Go 10.3 .

La batteria è da 2.300 mAh e c'è anche la resistenza ai liquidi: BOOX Go Color 7 è disponibile da oggi anche su Amazon al costo di 279,99€ , ma chi lo acquista dal sito ufficiale dell'azienda riceve in omaggio anche la cover magnetica.

A differenza della controparte di Kobo, in questo caso non c'è il supporto al pennino, ma c'è la possibilità di ampliare la memoria interna (da 64 GB) via microSD e il software è molto più malleabile.

È lo stesso pannello che troviamo anche su Kobo Libra Color , con cui BOOX Go 7 Color condivide anche il design asimmetrico con tasti fisici per cambiare pagina.

Ha un display da 7" con tecnologia E-ink Kaleido 3 , ossia la più recente generazione di schermi e-ink a colori, con densità di pixel di 300 PPI per i contenuti in bianco e nero e 150 PPI per i contenuti a colori.

Il primo dei due si chiama BOOX Go Color 7 ed è un nuovo ebook reader a colori pensato per leggere in comodità ovunque ci si trovi.

Molto diverso è l'approccio di BOOX Go 10.3, che per specifiche, formato e design ricorda molto reMarkable II.

Proprio come quest'ultimo, infatti, ha un display da 10,3", è dotato di pennino ed è estremamente sottile (appena 4,6 mm). Il "trucco" per raggiungere uno spessore così ridotto è che, proprio come reMarkable, il display non è retroilluminato.

A differenza di quest'ultimo, però, su BOOX GO 10.3 lo schermo è un pannello E-Ink Carta 1200 da 300 PPI (contro i 226 PPI di reMarkable) e, anche in questo caso, il sistema operativo è basato su Android 12 con tantissime personalizzazioni utili per migliorare l'esperienza di lettura e scrittura. Per farvi un'idea del livello di flessibilità del software, potete dare un'occhiata alla recensione di BOOX Note Air 2 Plus.

BOOX Go 10.3 è disponibile da oggi anche su Amazon al prezzo di 419,99€; per chi lo acquista dal sito ufficiale, ci sono in omaggio la cover magnetica e puntine aggiuntive per il pennino.