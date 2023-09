BOOX Palma è un ebook reader che si crede uno smartphone

Completano la dotazione una memoria di 128 GB , espandibile via microSD, speaker, microfono e perfino una fotocamera da 16 MP con flash LED, pensata per la scansione dei documenti.

Onyx BOOX è una delle aziende più famose nel mondo degli ebook reader, che produce alcuni dei migliori taccuini digitali e-ink con pennino, come Note Air 2 Plus e Tab Ultra C . Oggi BOOX lancia un altro dispositivo con pannello ePaper davvero molto interessante, chiamato BOOX Palma .

Dulcis in fundo, BOOX Palma è dotato di Android 11 con Play Store, che permette di installare qualsiasi app come fareste su uno smartphone.

A scanso di equivoci, Palma non è dotato di slot per la SIM, ma include invece Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) e Bluetooth 5.0. Al lato, oltre i tasti per il volume (che possono essere usati anche per cambiare pagina), c'è anche un pulsante programmabile.

BOOX Palma è disponibile per il preordine a partire da oggi sullo store ufficiale BOOX, in bianco e nero, al prezzo di 299€, con custodia magnetica inclusa.