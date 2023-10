Ookla incorona iPhone 15 Pro Max: è lui il re dello speedtest

Nondimeno, i risultati sono eclatanti, e non certo riconducibili a fenomeni esterni. Negli Stati Uniti, Ookla ha infatti rilevato nel terzo trimestre del 2023 una velocità media di download per iPhone 15 Pro Max di ben 251,37 Mbps, quasi il 100% meglio della velocità riportata l'anno scorso da iPhone 14 Pro Max, 127,83 Mbps.

Prima di andare a vedere i risultati di questo studio, dobbiamo tenere presente che le velocità di connessione non dipendono solo dal chip montato sul dispositivo, ma ovviamente anche alla rete a cui si appoggia, e infatti Ookla confronta le velocità medie . Non solo, ma c'è un'altra variabilità: il fatto che anno dopo anno le reti diventano più performanti, particolare da tenere presente quando si confrontano i test, per esempio, tra iPhone 14 Pro Max e iPhone 15 Pro Max.

Ookla, una delle maggiori società di servizi di diagnostica Internet che fornisce gratuitamente analisi delle prestazioni riguardanti la connettività Internet, ha stilato come ogni anno la classifica dei Paesi con le maggiori velocità di download e upload, e in alcuni casi (come in Stati Uniti, Cina e altri) anche quella dei dispositivi maggiormente performanti. E iPhone 15 Pro Max è risultato il migliore.

Effettuare uno speedtest è sempre un modo gratificante (o frustrante, a seconda del caso) per misurare le capacità di connessione del proprio dispositivo e operatore (sapete come misurare la reale velocità della connessione ?).

Come potete vedere, il lancio dei nuovi iPhone ha sconvolto la classifica, che nel secondo trimestre del 2023 era completamente diversa, soprattutto per i valori in campo.

Uscendo dal continente americano e andando in Cina, invece, il risultato, sempre relativo al terzo trimestre 2023, è meno eclatante, ma mostra sempre la bontà della soluzione adottata da Apple, con i suoi dispositivi Pro in cima alla classifica, seguiti da Mate 40 Pro+ 5G.

Come vedete, in questo caso il miglioramento delle velocità di download tra iPhone 15 Pro Max (286,08 Mbps) e iPhone 14 Pro Max (228,17 Mbps) è sempre sensibile, ma meno eclatante, e ci permette di fare un paio di considerazioni. Innanzi tutto, dobbiamo tenere presente che il modem Qualcomm X70 utilizzato dagli iPhone 15 promette velocità 5G migliori del 24% rispetto alla generazione precedente.

Questo valore non è troppo distante da quanto rilevato in Cina, quindi come spiegare il risultato negli Stati Uniti? Una maggiore ottimizzazione software dovuta alla collaborazione con gli operatori locali? Possibile. In altri Paesi non è facile fare questo confronto, e se per esempio in Australia non è stato ancora preso in considerazione l'ultimo top di Apple, iPhone 14 Pro Max è in cima alla classifica di questo trimestre, con un valore simile a quello cinese (222.63 Mbps), mentre in Germania è presente solo iPhone 15 Pro, che è al primo posto davanti a iPhone 14 Pro Max ma con un margine molto minore (140,13 Mbps contro 110,95 Mbps).

A questo punto è difficile farsi un'idea chiara di quanto sta accadendo, come non è chiaro perché non siano presenti iPhone 15 e iPhone 15 Plus, che utilizzano lo stesso modem Qualcomm X70, ma il dominio dei nuovi melafonini, anche considerando le differenze tra Paesi, è netto e innegabile.

In Italia Ookla purtroppo non ha pubblicato i dati relativi ai dispositivi, ma possiamo rilevare come per il terzo trimestre 2023 siamo al 50esimo posto tra i Paesi, con una velocità di download media di 48,72 Mbps, contro i 60,65 Mbps della Germania (42esimo posto) e i 97,09 Mbps degli Stati Uniti (15esimo posto). Al primo posto, gli Emirati Arabi, con 211,58 Mbps.