Open Fiber arriva in 123 nuovi Comuni con fibra o FWA: ecco quali

Arrivano ancora delle ottime notizie da Open Fiber, la società che sta lavorando per portare la fibra nelle cosiddette aree Infratel, ovvero quelle che non hanno mai goduto della copertura estesa direttamente dagli operatori (ecco la guida su come trovare il miglior operatore Internet casa ). Nuovi Comuni rientrano nelle aree coperte.

Le aree Infratel: cosa sono e perché mancava la fibra

Prima di esaminare i nuovi Comuni coperti dalla fibra di Open Fiber, è utile chiarire il concetto di aree Infratel. Queste sono zone a bassa densità di popolazione, note anche come aree bianche, che necessitano di copertura in fibra nell'ambito del piano Banda Ultralarga del Governo, gestito dalla società Infratel sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Queste aree, dove la fibra è assente a causa della scarsa densità abitativa e della mancanza di investimenti da parte degli operatori privati, saranno coperte dalla rete di ultima generazione grazie al piano governativo menzionato. Open Fiber è incaricata della realizzazione delle infrastrutture, avendo ottenuto la concessione dal Governo dopo aver vinto tre bandi pubblici.

L'obiettivo dell'azienda è coprire le aree bianche implementando la fibra FTTH (Fiber To The Home) per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo e, dove non possibile, la FWA (Fixed Wireless Access), un sistema ibrido che combina collegamenti di rete fissa e wireless.

La disponibilità non è immediata anche per i Comuni in lista

Come spesso ribadiamo quando parliamo dell'avanzamento del piano Banda Ultralarga del Governo, condotto da Open Fiber, specifichiamo che non necessariamente sarà possibile attivare la fibra o la FWA da subito per i nuovi Comuni coperti.

Questo può dipendere essenzialmente da due ragioni: gli operatori, che poi offrono i contratti per la rete casalinga, potrebbero impiegare qualche giorno per ricevere la lista dei Comuni coperti aggiornata.

Inoltre, potrebbe volerci qualche giorno in attesa perché in alcune zone dei Comuni coperti potrebbe essere necessario un intervento di rilegamento alla rete. Nelle liste che seguono, i Comuni indicati in corsivo sono proprio quelli in cui è necessario l'intervento di rilegamento alla rete nazionale.

Insomma, avrete capito che anche se il vostro Comune di residenza fosse in lista, potrebbe accadere che la disponibilità della fibra o della FWA potrebbe non essere immediata.

I nuovi Comuni coperti dalla fibra

Nuovi Comuni coperti in FTTH (58)

Acuto (Frosinone)

Agliano Terme (Asti)

Arona (Novara)

Azzano d'Asti (Asti)

Bergolo (Cuneo)

Bobbio (Piacenza)

Budoni (Sassari)

Calcata (Viterbo)

Casalnuovo di Napoli (Napoli) Comune solo PAC/PAL e/o nodi operatore

Castagnito (Cuneo)

Casteldelfino (Cuneo)

Castelnuovo Belbo (Asti)

Castiglione in Teverina (Viterbo)

Castrocielo (Frosinone)

Cetraro (Cosenza)

Cingoli (Macerata)

Cittaducale (Rieti)

Comabbio (Varese)

Conversano (Bari)

Esino Lario (Lecco)

Fenestrelle (Torino)

Groscavallo (Torino)

Isola d'Asti (Asti)

Isolabona (Imperia)

Loiano (Bologna)

Mentana (Roma) Comune solo PAC/PAL e/o nodi operatore

Mesenzana (Varese)

Mombasiglio (Cuneo)

Monghidoro (Bologna) Apertura comune FTTH parziale

Olivetta San Michele (Imperia)

Ospedaletto Lodigiano (Lodi)

Pietramontecorvino (Foggia)

Pieve del Cairo (Pavia)

Pigna (Imperia)

Pigra (Como)

Pollein (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Ponzone (Alessandria)

Pozzo d'Adda (Milano)

Pozzolengo (Brescia)

Premosello-Chiovenda (Verbano-Cusio-Ossola)

Propata (Genova)

Rocchetta di Vara (La Spezia)

Rossana (Cuneo)

San Giovanni Ilarione (Verona)

San Lorenzo in Campo (Pesaro e Urbino)

San Lorenzo Nuovo (Viterbo)

San Marzano Oliveto (Asti)

Scicli (Ragusa)

Serracapriola (Foggia)

Sinnai (Cagliari)

Sirmione (Brescia)

Somma Lombardo (Varese)

Stazzona (Como)

Vasia (Imperia)

Vigliano d'Asti (Asti)

Villanova Biellese (Biella)

Vobbia (Genova)

Zandobbio (Bergamo)

Nuovi Comuni coperti in FWA (65)