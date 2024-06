Open Fiber aggiorna le aree Infratel: 157 nuovi Comuni attivi in FTTH e FWA, ecco quali sono

I nuovi Comuni attivi su FTTH e FWA sono ben 157 ma, come sottolineiamo sempre, non è detto che in ciascuno di essi sarà da subito possibile attivare un'offerta con tali tecnologie.

Open Fiber prosegue il suo piano di estensione della fibra sul territorio nazionale, estendo la copertura in nuovi comuni all'interno delle cosiddette aree Infratel. I lavori rientrano nell'ambito del piano Banda Ultralarga (BUL) del Governo (ecco la guida su come trovare il miglior operatore Internet casa )

Cosa sono le aree Infratel

Prima di andare a vedere quali sono i nuovi Comuni coperti dalla fibra di Open Fiber, è bene chiarire cosa si intende per aree Infratel. Si tratta delle aree a bassa densità di popolazione, dette anche aree bianche, che devono essere coperte con la fibra nell'ambito del piano Banda Ultralarga del Governo, tramite la società Infratel, la quale fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Tali aree dunque, ovvero le aree in cui la fibra ancora manca a causa della bassa densità di popolazione, dove probabilmente gli operatori privati non hanno investito per portare la fibra, sono destinate a essere coperte dalla rete di ultima generazione in virtù del piano governativo citato sopra.

Open Fiber si occupa di realizzare l'opera, visto che ha ottenuto la concessione da parte del Governo dopo aver vinto tre bandi pubblici.

L'azienda ha l'obiettivo di realizzare la copertura delle aree bianche tramite l'implementazione della fibra FTTH (Fiber To The Home), per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo, e, ove non disponibile, la FWA (Fixed Wireless Access), ovvero il sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless.

Perché potrebbe non essere ancora disponibile la fibra

Le aree Infratel coperte potrebbero non essere sin da subito compatibili con l'acquisto di un piano fibra. Questo perché l'aggiornamento delle aree coperte da parte degli operatori non avviene immediatamente.

In altre parole, significa che se trovate il vostro comune nella lista che segue non vuol dire che potrete sicuramente acquistare subito un piano fibra. Potrebbe volerci qualche giorni affinché ciò sia possibile. Inoltre, potrebbe essere anche necessario attendere più di qualche giorno, affinché venga completato il rilegamento alla rete.

Tali Comuni non ancora rilegati alla rete nazionale li trovate scritti in corsivo.

I nuovi Comuni coperti dalla fibra

Nuovi Comuni coperti in FTTH (59)

Accadia (Foggia)

Acquasanta Terme (Ascoli Piceno)

Alliste (Lecce)

Arcevia (Ancona)

Arzachena (Sassari)

Avolasca (Alessandria)

Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)

Barengo (Novara)

Bassano del Grappa (Vicenza) Apertura comune FTTH parziale

Belvedere Marittimo (Cosenza)

Borgomale (Cuneo)

Bosia (Cuneo)

Cavatore (Alessandria)

Cazzano Sant'Andrea (Bergamo)

Cervo (Imperia)

Corio (Torino)

Cornedo Vicentino (Vicenza)

Cossombrato (Asti)

Diano Castello (Imperia)

Diano Marina (Imperia) Apertura comune FTTH parziale

Dolceacqua (Imperia)

Fasano (Brindisi)

Fénis (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Fortunago (Pavia)

Lamon (Belluno)

Lignano Sabbiadoro (Udine)

Lioni (Avellino)

Maddaloni (Caserta)

Maruggio (Taranto)

Merana (Alessandria)

Mezzago (Monza e della Brianza)

Mignanego (Genova)

Monteflavio (Roma)

Montefredane (Avellino)

Montelupone (Macerata)

Monteu Roero (Cuneo)

Montiglio Monferrato (Asti)

Murlo (Siena)

Orosei (Nuoro)

Ossago Lodigiano (Lodi)

Ottobiano (Pavia)

Pozzol Groppo (Alessandria)

Rabbi (Trento)

Riolunato (Modena)

Sale San Giovanni (Cuneo)

San Giovanni in Fiore (Cosenza)

Sanfrè (Cuneo)

Santa Margherita di Staffora (Pavia)

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro)

Sorgà (Verona)

Sovramonte (Belluno) Apertura comune FTTH parziale

Stroncone (Terni)

Tigliole (Asti)

Trarego Viggiona (Verbano-Cusio-Ossola)

Uscio (Genova)

Valenzano (Bari)

Varsi (Parma)

Verretto (Pavia)

Viarigi (Asti)

