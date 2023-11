Open Fiber annuncia 80 nuovi Comuni rilegati in FTTH e FWA

Continuano senza sosta i lavori per espandere la copertura Internet anche nelle zone meno densamente abitate, un progetto stimolato dal piano Banda Ultralarga del Governo (ecco le migliori offerte fibra).

Open Fiber ha appena pubblicato non solo un aggiornamento delle coperture dove prima non c'erano, ma anche novità ai PCN (Punto di Consegna Neutro) con nuovi Comuni rilegati e attivabili in Open Stream nazionale (sapete come verificare la copertura della fibra Iliad?).

Cosa significa? Quando Open Fiber, che ricordiamo è di proprietà (in compartecipazione) di Cassa Depositi e Prestiti, connette un Comune alla sua infrastruttura, installa un PCN, necessario per l'accesso agli operatori di telecomunicazioni che poi venderanno i servizi ai clienti finali.

Al PCN sono collegati tutti gli elementi a valle utilizzati per portare la connessione a banda ultralarga agli abbonati, comprese le antenne usate per il servizio FWA (Fixed Wireless Access), il sistema che prevede l'uso di una rete mista e formata in parte da una rete cablata in fibra ottica e in parte da una rete wireless.

Vi ricordiamo però che sebbene il rilegamento dei PCN in teoria comporta l'attivabilità in Open Stream, in realtà non significa automaticamente che l'area sia coperta dalla fibra, in quanto potrebbero essere necessarie delle verifiche di copertura per ogni attacco.

Quindi questi dati potrebbero non essere attendibili al 100% e potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che Open Fiber o il vostro operatore operante nelle aree bianche indichi la disponibilità: in caso riprovate a controllare.

Detto questo, ecco l'elenco dei nuovi Comuni, 39 in FTTH e 41 in FWA.