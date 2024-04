Open Fiber vi può regalare un buono da 100 euro: ecco i requisiti e come aderire

L'iniziativa promozionale di Open Fiber ha l'obiettivo di incentivare l'attivazione di linee in fibra FTTH tra gli italiani, ed è destinata a coloro che sono residenti in specifici comuni italiani .

Arrivano delle novità molto importanti da Open Fiber , e riguardano tutti coloro che sono in procinto di attivare una nuova linea FTTH per la propria rete domestica. Si tratta di una promozione che può regalarvi un buono da 100 euro .

Nello specifico, la promozione prevede che tutti coloro che attiveranno una linea FTTH con uno degli operatori partner di Open Fiber, nel periodo tra il 23 aprile e il 31 ottobre 2024, potranno ricevere un buono di 100 euro da spendere presso Amazon, Mediaworld o distributori Q8.

Andiamo a vedere i passaggi per verificare se siete idonei alla promozione in base al comune di residenza e per aderire all'iniziativa:

Verificate che il vostro comune rientri tra quelli compatibili con l'offerta. Potete farlo inserendo il vostro indirizzo alla fine di questa pagina, oppure scorrendo la lista di comuni presenti alla fine del regolamento completo.

Se compatibile, allora compilate il form con gli altri dati personali.

Scegliete l'operatore partner con il quale intendete attivare l'offerta FTTH.

Attendete l'attivazione dell'offerta. Questa sarà gestita in collaborazione tra Open Fiber e l'operatore partner scelto.

Riceverete in formato digitale il buono da 100 euro.

Vi ricordiamo che l'iniziativa sarà disponibile fino al prossimo 31 ottobre.

Se volete saperne di più sulle condizioni e sui comuni compatibili con la promozione, allora vi suggeriamo di leggere con attenzione il regolamento completo disponibile a questo indirizzo.

Se siete interessati a partecipare, allora potete iniziare a inserire i vostri dati e quelli di residenza alla pagina ufficiale dedicata alla promozione, qui sotto trovate il link diretto.