Open Fiber vi regala un buono da 50 o 100 euro se attivate la fibra: scoprite se potete aderire

Open Fiber è tra i nomi principali quando si parla di connettività a internet in fibra. Il fornitore è attivo in Italia da ormai diversi anni, e contribuisce in maniera rilevante all'estensione della fibra FTTH nel nostro paese.

Parliamo di Open Fiber perché l'azienda nelle ultime ore ha lanciato una nuova e interessante iniziativa promozionale, con la quale prova a incentivare l'attivazione delle linee in fibra in Italia.