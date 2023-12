Open Fiber raggiunge altri 276 Comuni in FTTH e FWA nelle aree Infratel

Open Fiber ha appena aggiornato i suoi elenchi dei Comuni coperti a banda ultralarga delle Aree Infratel, aggiungendone ben 146 in FTTH e 132 in FWA (leggi anche: come trovare il miglior operatore Internet casa).

Come promemoria, ricordiamo che Infratel è la società del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che promuove la realizzazione e l'integrazione delle infrastrutture per la fruizione dei servizi internet a Banda Ultra Larga nelle aree a bassa densità di popolazione, dette anche Aree Bianche (sapete come verificare la copertura fibra?).

Queste sono zone a bassa densità abitativa, o comunque aree del paese dove gli operatori privati non hanno ritenuto utile investire per portare l'FTTH, e il Piano Banda Ultralarga è finalizzato a espandere la copertura sul territorio nazionale della fibra ottica.

I lavori della costruzione della rete sono stati affidati in concessione a Open Fiber, che ha vinto i tre bandi, con l'obiettivo di cablare l'Italia fino ai piccoli Comuni e ridurre al minimo il digital divide.

Come abbiamo anticipato in apertura, vengono utilizzate due tecnologie: FTTH (Fiber To The Home), per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo, e, ove non disponibile, FWA (Fixed Wireless Access), il sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless.

Con questo annuncio, Open Fiber ha aggiunto nuovi Comuni in queste aree, 146 in FTTH e 132 in FWA, ma tenete presente che il fatto che il vostro Comune appaia nell'elenco non implica la disponibilità immediata agli operatori (che operano nelle Aree Bianche), quindi potreste dover aspettare qualche giorno prima che il sito del gestore ne confermi la presenza.

Infine, alcuni di questi Comuni, indicati in corsivo, non sono ancora rilegati alla rete nazionale (apertura FTTH parziale), il che significa che quando richiederete la verifica di copertura dovrete attendere di più per l'attivazione del collegamento.

Nuovi Comuni coperti in FTTH

Acquapendente (Viterbo)

Adrara San Rocco (Bergamo)

Aielli (L'Aquila)

Albera Ligure (Alessandria)

Altavilla Monferrato (Alessandria)

Ariano nel Polesine (Rovigo)

Arignano (Torino)

Augusta (Siracusa)

Bagnasco (Cuneo)

Bedollo (Trento)

Berzano di Tortona (Alessandria)

Bogogno (Novara)

Bollengo (Torino)

Borghetto di Vara (La Spezia)

Borgo Priolo (Pavia)

Brentino Belluno (Verona)

Brezzo di Bedero (Varese)

Buguggiate (Varese)

Calosso (Asti)

Camagna Monferrato (Alessandria)

Campana (Cosenza)

Campodolcino (Sondrio)

Canischio (Torino)

Cantalice (Rieti)

Cantiano (Pesaro e Urbino)

Casalbuttano ed Uniti (Cremona)

Casaletto Spartano (Salerno)

Casalvecchio di Puglia (Foggia)

Castagnole Monferrato (Asti)

Castel Sant'Angelo (Rieti)

Castellazzo Novarese (Novara)

Castelvetro Piacentino (Piacenza)

Castiglion Fiorentino (Arezzo)

Cavaria con Premezzo (Varese)

Cavernago (Bergamo)

Cercivento (Udine)

Cerretto Langhe (Cuneo)

Cerrina Monferrato (Alessandria)

Cervia (Ravenna)

Civitella d'Agliano (Viterbo)

Collegiove (Rieti)

Corna Imagna (Bergamo)

Corno di Rosazzo (Udine) Apertura comune FTTH parziale Comune solo PAC/PAL e/o nodi operatore

Apertura comune FTTH parziale Cortiglione (Asti)

Cravagliana (Vercelli)

Crespina Lorenzana (Pisa)

Cressa (Novara)

Cusio (Bergamo)

Dolcè (Verona)

Edolo (Brescia)

Erice (Trapani)

Exilles (Torino)

Fermignano (Pesaro e Urbino)

Fermo (Fermo)

Foppolo (Bergamo)

Fossalto (Campobasso)

Frabosa Soprana (Cuneo)

Frassilongo (Trento)

Front (Torino)

Gargnano (Brescia)

Gerre de' Caprioli (Cremona)

Girifalco (Catanzaro)

Iglesias (Sud Sardegna)

Lastebasse (Vicenza) Apertura comune FTTH parziale

Apertura comune FTTH parziale Laterza (Taranto)

Leonessa (Rieti)

Lezzeno (Como)

Lusigliè (Torino)

Maglie (Lecce)

Mandatoriccio (Cosenza)

Mandello Vitta (Novara)

Massello (Torino)

Mereto di Tomba (Udine)

Mezzanino (Pavia)

Mezzoldo (Bergamo)

Molare (Alessandria)

Molfetta (Bari)

Mombaruzzo (Asti)

Mombello Monferrato (Alessandria)

Montalto Pavese (Pavia)

Montegranaro (Fermo)

Montegrino Valtravaglia (Varese)

Monteu da Po (Torino)

Morozzo (Cuneo)

Nogarole Vicentino (Vicenza)

Nucetto (Cuneo)

Odalengo Grande (Alessandria)

Pamparato (Cuneo)

Paola (Cosenza)

Pecetto Torinese (Torino)

Pedemonte (Vicenza)

Petrella Salto (Rieti)

Pignola (Potenza)

Poggio Nativo (Rieti)

Pontedassio (Imperia)

Pontremoli (Massa-Carrara)

Pragelato (Torino)

Prelà (Imperia)

Pumenengo (Bergamo)

Randazzo (Catania)

Rapagnano (Fermo)

Rapolano Terme (Siena)

Ravascletto (Udine)

Roccavignale (Savona)

Rogliano (Cosenza)

Saint-Oyen (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Sali Vercellese (Vercelli)

Salza di Pinerolo (Torino)

San Felice del Benaco (Brescia)

San Giovanni Suergiu (Sud Sardegna)

San Martino Canavese (Torino)

San Martino dall'Argine (Mantova)

San Martino del Lago (Cremona)

San Paolo Solbrito (Asti)

San Pier d'Isonzo (Gorizia)

San Pietro di Morubio (Verona)

San Zenone degli Ezzelini (Treviso)

Santa Sofia (Forlì-Cesena)

Sant'Andrea di Conza (Avellino)

Santeramo in Colle (Bari)

Scilla (Reggio Calabria)

Selci (Rieti)

Seniga (Brescia)

Sernio (Sondrio)

Serre (Salerno)

Sinalunga (Siena)

Sinio (Cuneo)

Stornara (Foggia)

Sutrio (Udine)

Testico (Savona)

Tezze sul Brenta (Vicenza)

Ton (Trento)

Torano Nuovo (Teramo)

Tortolì (Nuoro)

Trapani (Trapani) Apertura comune FTTH parziale

Apertura comune FTTH parziale Trentola Ducenta (Caserta)

Ugento (Lecce)

Vaglio Serra (Asti)

Vairano Patenora (Caserta)

Valgrisenche (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Verolanuova (Brescia)

Vialfrè (Torino)

Vibo Valentia (Vibo Valentia)

Villa Latina (Frosinone)

Villanova del Sillaro (Lodi)

Ziano Piacentino (Piacenza)