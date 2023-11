Open Fiber annuncia nuovi Comuni in FTTH del Piano a 1 Giga

Essendo uno dei due vincitori del Piano Italia a 1 Giga insieme a TIM, Open Fiber continua ad aggiornare l'elenco di Comuni in cui è aperta la vendibilità agli operatori (leggi anche: come verificare la copertura dei vari operatori).

Ricordiamo che il Piano a 1 Giga fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la costruzione di una rete a banda ultra larga, che garantirà in oltre 3 mila Comuni italiani una velocità di connessione in linea con gli obiettivi europei della Gigabit society e del Digital Compass (ecco le migliori offerte fibra sul mercato).

Questo non significa che i Comuni che compaiono in queste liste non fossero già coperti almeno in parte da altri piani FFTH a investimento privato presenti in altri piani, ma è la prima volta che vengono coperti dal Piano 1 Giga.

Questi Comuni infatti sono serviti da POP di aree a investimento privato o da POP collocati in prossimità di PCN rilegati.

I POP (Point of Presence) agiscono anche come meet-me-room per gli Operatori e contengono gli apparati OLT di ciascun Operatore, nonché il sistema di monitoraggio OTDR, mentre il PCN (Punto Di Consegna Neutro), rappresenta il nodo della rete che consente a tutti gli Operatori di accedere alle infrastrutture realizzate dai Concessionari come Open Fiber. In ciascun PCN terminano tutte le fibre posate nell'area del Comune di riferimento, utilizzate per portare la connessione a banda ultra larga gli utenti.

Il fatto è che il Piano Italia 1 Giga è inteso a coprire le aree grige che possono fare parte anche di Comuni che sono parzialmente anche area nera (aree con almeno due reti a banda ultralarga di operatori diversi) e quindi già coperti, e non è detto che tutti i gestori presenti nell'area a investimento privato aprano la vendibilità anche nelle zone del Piano Italia a 1 Giga.

Il motivo è che seguono un accordo di vendita differente che deve essere preventivamente accettato, quindi chiedete sempre che venda nelle aree Piano a 1 Giga.

Inoltre è possibile i siti dei vari operatori non siano ancora aggiornati, quindi la disponibilità potrebbe ampliarsi nel giro dei prossimi giorni, così come sta accadendo per i Comuni oggetto dell'iniziativa di cui abbiamo annunciato l'apertura nei mesi scorsi.

Detto questo, ecco i nuovi 23 Comuni vendibili in FTTH per il Piano Italia a 1 Giga.