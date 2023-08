Fibra Iliad, Fastweb, Vodafone down per il secondo giorno (alla stessa ora)

Proprio ieri , più o meno sempre a questa stessa ora, la rete in fibra Open Fiber ha avuto problemi lasciando molti utenti degli operatori a cui si appoggiano senza rete. Parliamo per esempio di Iliad , Fastweb, Vodafone , Tiscali, Sky , Dimensione o Aruba (fra i più famosi).

Non è stato chiarito quale fosse il problema, che però oggi 14 agosto 2023 si è ripresentato nella stessa forma, lasciando gli utenti di Iliad, Fastweb, Sky, Tiscali, Vodafone e molti altri senza rete, con la luce rossa sul modem o completamente spenta (dipende ovviamente dal modello).

Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni sul problema che sta colpendo gli utenti fibra in Italia nella giornata di oggi.