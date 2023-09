Oltre 200 nuovi comuni coperti da fibra FTTH e FWA

Negli ultimi mesi abbiamo dedicato particolare attenzione alla diffusione della connettività a internet in fibra ottica nel nostro paese. Questo perchè in Italia sono attualmente in corso diversi piani di estensione della fibra FTTH su tutto il territorio.

Open Fiber è tra i maggiori attori coinvolti in questi piani. Nelle ultime ore l'azienda ha annunciato di aver esteso la copertura FTTH a nuovi comuni italiani. Si tratta di una lista molto lunga, visto che parliamo di un totale di oltre 200 nuovi comuni coperti da FTTH e FWA. Andiamo a vederli insieme:

FTTH

Adro (Brescia)

Alagna Valsesia (Vercelli)

Albugnano (Asti)

Altissimo (Vicenza)

Andezeno (Torino)

Annone di Brianza (Lecco)

Aprigliano (Cosenza)

Arguello (Cuneo)

Assemini (Cagliari)

Avegno (Genova)

Avise (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Bagnoregio (Viterbo)

Barni (Como)

Beinasco (Torino) Comune solo PAC/PAL e/o nodi operatore

Bene Lario (Como)

Bionaz (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Bojano (Campobasso)

Borgolavezzaro (Novara)

Borgoratto Alessandrino (Alessandria)

Briga Novarese (Novara)

Brumano (Bergamo)

Bruzolo (Torino)

Buccino (Salerno)

Buttigliera d'Asti (Asti)

Caianello (Caserta)

Calasetta (Sud Sardegna)

Canossa (Reggio nell'Emilia)

Caprese Michelangelo (Arezzo)

Capriolo (Brescia)

Carbonia (Sud Sardegna)

Cariati (Cosenza)

Carolei (Cosenza)

Carpino (Foggia)

Cascinette d'Ivrea (Torino)

Casei Gerola (Pavia)

Caselette (Torino)

Cassano delle Murge (Bari)

Castegnero (Vicenza)

Castello di Annone (Asti)

Castelnuovo Calcea (Asti)

Castiglione d'Orcia (Siena)

Castro dei Volsci (Frosinone)

Cerreto Grue (Alessandria)

Cerro Tanaro (Asti)

Chiaverano (Torino)

Chiuduno (Bergamo)

Cisterna d'Asti (Asti)

Città di Castello (Perugia)

Cittanova (Reggio Calabria)

Conzano (Alessandria)

Corsione (Asti)

Deliceto (Foggia)

Duno (Varese)

Faggeto Lario (Como)

Forno Canavese (Torino)

Frascaro (Alessandria)

Germignaga (Varese)

Gesturi (Sud Sardegna)

Ghisalba (Bergamo)

Giovo (Trento)

Godega di Sant'Urbano (Treviso)

Golfo Aranci (Sassari)

Gorgo al Monticano (Treviso)

Gromo (Bergamo)

Grotteria (Reggio Calabria)

Gubbio (Perugia)

Ingria (Torino)

Isca Sullo Ionio (Catanzaro)

Lecce (Lecce)

Lequio Berria (Cuneo)

Lombardore (Torino)

Luzzi (Cosenza)

Magreglio (Como)

Maida (Catanzaro)

Malonno (Brescia)

Maratea (Potenza)

Marentino (Torino)

Monastier di Treviso (Treviso)

Monforte d'Alba (Cuneo)

Mongardino (Asti)

Monleale (Alessandria)

Monreale (Palermo)

Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno)

Montanaro (Torino)

Monte Isola (Brescia)

Montegioco (Alessandria)

Montello (Bergamo)

Montemagno (Asti)

Monteprandone (Ascoli Piceno)

Monticelli Pavese (Pavia)

Motta Baluffi (Cremona)

Mulazzano (Lodi)

Naro (Agrigento)

Neviano (Lecce)

Niella Belbo (Cuneo)

Ollomont (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Oyace (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Palagiano (Taranto)

Pallanzeno (Verbano-Cusio-Ossola)

Panni (Foggia)

Pedesina (Sondrio)

Pergola (Pesaro e Urbino)

Pescantina (Verona)

Pieve di Cadore (Belluno)

Pieve Porto Morone (Pavia)

Piode (Vercelli)

Piubega (Mantova)

Poggibonsi (Toscana)

Poggio Moiano (Rieti)

Pognana Lario (Como)

Pombia (Novara)

Portocannone (Campobasso)

Prali (Torino)

Quingentole (Mantova)

Rassa (Vercelli)

Redondesco (Mantova)

Revine Lago (Treviso)

Robbio (Pavia)

Robella (Asti)

Rocchetta e Croce (Caserta)

Rogno (Bergamo)

Romano d'Ezzelino (Vicenza)

Saint-Pierre (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

San Paolo d'Argon (Bergamo)

Santo Stefano Belbo (Cuneo)

Scagnello (Cuneo)

Scala (Salerno)

Segusino (Treviso)

Semiana (Pavia)

Sperlonga (Latina)

Sperone (Avellino)

Spezzano della Sila (Cosenza)

Spinete (Campobasso)

Spinoso (Potenza)

Stalettì (Catanzaro)

Terralba (Oristano)

Terranova da Sibari (Cosenza)

Terranova dei Passerini (Lodi)

Terruggia (Alessandria)

Torreano (Udine)

Torrevecchia Teatina (Chieti)

Trivigliano (Frosinone)

Turriaco (Gorizia)

Valle Castellana (Teramo)

Vignole Borbera (Alessandria)

Villacidro (Sud Sardegna)

Visano (Brescia)

Vittoria (Ragusa)

Volpara (Pavia)

Volturara Irpina (Avellino)

FTTH con vendibilità precedentemente parziale e ora completa

Barzanò (Lecco)

Capena (Roma)

Sandigliano (Biella)

Treviglio (Bergamo)

FWA

Abbadia Lariana (Lecco)

Abbadia San Salvatore (Siena)

Alzano Scrivia (Alessandria)

Amblar-Don (Trento)

Badia Calavena (Verona)

Barga (Lucca)

Bassano del Grappa (Vicenza)

Bionaz (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Borgo a Mozzano (Lucca)

Borgo d'Anaunia (Trento)

Borso del Grappa (Treviso)

Casale Marittimo (Pisa)

Casasco (Alessandria) (Nello scorso aggiornamento aveva 0 UI, ora ci sono)

Casei Gerola (Pavia)

Cassola (Vicenza)

Castelbuono (Palermo)

Castellina Marittima (Pisa)

Castiglione d'Orcia (Siena) (Nello scorso aggiornamento aveva 0 UI, ora ci sono)

(Nello scorso aggiornamento aveva 0 UI, ora ci sono) Cavareno (Trento)

Cecina (Livorno)

Colli del Tronto (Ascoli Piceno)

Coreglia Antelminelli (Lucca)

Denno (Trento)

Foglizzo (Torino)

Gaby (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Gallicano (Lucca)

Guazzora (Alessandria)

Inverso Pinasca (Torino)

Isola Sant'Antonio (Alessandria)

Lierna (Lecco)

Loria (Treviso)

Mandello del Lario (Lecco)

Montanaro (Torino)

Montescudaio (Pisa)

Morlupo (Roma)

Mussolente (Vicenza)

Oliveto Lario (Lecco)

Pelago (Firenze)

Perosa Argentina (Torino)

Perrero (Torino)

Piancastagnaio (Siena)

Pinasca (Torino)

Pomaretto (Torino)

Pontassieve (Firenze)

Pove del Grappa (Vicenza)

Ravello (Salerno)

Riparbella (Pisa)

Roccafluvione (Ascoli Piceno)

Romano d'Ezzelino (Vicenza)

Ronzone (Trento)

Rosa' (Vicenza)

Rufina (Firenze)

San Zenone degli Ezzelini (Treviso)

Sarnonico (Trento)

Scala (Salerno)

Selva di progno (Verona)

Silvano Pietra (Pavia)

Sperlonga (Latina)

Taurasi (Avellino)

Tregnago (Verona)

Venarotta (Ascoli Piceno)

Voghera (Pavia)

Nelle liste che trovate vedete dei comuni in corsivo e altri in grassetto.

Questo per identificare quei comuni, in corsivo, per i quali è presente la copertura ma non ancora il rilegamento alla rete nazionale. Questo significa che per tali comuni sarà necessario attendere più della norma per l'attivazione delle offerte, proprio per attendere il completamento del rilegamento alla rete nazionale.

Inoltre, le banche dati dei vari operatori potrebbero non essere immediatamente aggiornate e, pertanto, alcuni comuni ora coperti potrebbero non risultare immediatamente disponibili nell'ambito dell'attivazione di servizi. In questo caso, sarà necessario attendere qualche giorno per procedere.

Le nuove aree coperte rientrano tra quelle Infratel, e pertanto potrebbe accadere che non tutto il territorio facente riferimento a uno specifico comune sia effettivamente coperto. Per verificarlo, dovrete necessariamente effettuare la verifica di copertura per il vostro indirizzo sul sito ufficiale Open Fiber.