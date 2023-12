Open Fiber annuncia nuovi Comuni rilegati in fibra FTTH o FWA che prima non lo erano

Proseguendo nell'obiettivo di portare la banda ultralarga anche nelle aree meno densamente popolate (le cosiddette Aree Bianche), Open Fiber ha appena pubblicato un aggiornamento delle coperture, con 113 nuovi Comuni rilegati in FTTH o FWA che prima non lo erano (a proposito, scoprite le migliori offerte fibra).

Il progetto è stimolato dal Piano Banda Ultralarga (BUL) del Governo finanziato con i fondi del Pnrr, e Open Fiber ha anche introdotto novità ai PCN (Punto di Consegna Neutro), rilegandoli o spostandoli in altra sede. Questo comporta la possibilità di attivare nuovi Comuni, che in precedenza erano attestati su PCN non rilegati, in Open Stream nazionale (leggi anche: copertura fibra Aruba).

Cosa significa? Quando Open Fiber, società di proprietà (in compartecipazione) di Cassa Depositi e Prestiti, connette un Comune alla sua infrastruttura, installa un PCN, il che è necessario per l'accesso agli operatori di telecomunicazioni che poi venderanno i servizi ai clienti finali.

Al PCN sono collegati tutti gli elementi a valle utilizzati per portare la connessione a banda ultralarga agli abbonati, sia in FTTH che in FWA (Fixed Wireless Access), il sistema che prevede l'uso di una rete mista e formata in parte da una rete cablata in fibra ottica e in parte da una rete wireless.

Vi ricordiamo però che sebbene il rilegamento dei PCN in teoria comporta l'attivabilità in Open Stream, in realtà non significa automaticamente che l'area sia coperta dalla fibra, in quanto potrebbero essere necessarie delle verifiche di copertura per ogni attacco.

In pratica dovete prendere questi dati con una certa dose di prudenza in quanto potrebbero non essere attendibili al 100% e potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che Open Fiber o il vostro operatore operante nelle aree bianche indichi la disponibilità: in caso riprovate a controllare.

Inoltre è possibile che in alcuni Comuni - già coperti - ci siano zone a copertura parziale e quindi attestate su altri PCN che sconfinano, quindi è possibile che in questi elenchi compaiano Comuni già rilegati.

Chiarito questo punto, ecco l'elenco dei nuovi Comuni, 66 in FTTH e 47 in FWA.

Nuovi Comuni in FTTH

Ambivere (Bergamo)

Andrate (Torino)

Antignano (Asti)

Anversa degli Abruzzi (L'Aquila)

Barbara (Ancona)

Bizzarone (Como)

Bobbio Pellice (Torino)

Borgo San Giacomo (Brescia)

Burolo (Torino)

Casanova Lerrone (Savona)

Cascinette d'Ivrea (Torino)

Castel Rozzone (Bergamo)

Castelleone di Suasa (Ancona)

Celle Enomondo (Asti)

Chiampo (Vicenza)

Chiaverano (Torino)

Chignolo d'Isola (Bergamo)

Città di Castello (Perugia)

Diano D'Alba (Cuneo)

Entracque (Cuneo)

Faggeto Lario (Como)

Filottrano (Ancona)

Forno Canavese (Torino)

Frasso Sabino (Rieti)

Fucecchio (Firenze)

Garlenda (Savona)

Gradara (Pesaro e Urbino)

Gradoli (Viterbo)

Gurro (Verbano-Cusio-Ossola)

Imola (Bologna)

Legnaro (Padova)

Lombardore (Torino)

Lurano (Bergamo)

Montaquila (Isernia)

Monte San Pietrangeli (Fermo)

Montefalcone di Val Fortore (Benevento)

Montenero Val Cocchiara (Isernia)

Monticelli d'Ongina (Piacenza)

Morbello (Alessandria)

Mulazzano (Lodi)

Nomaglio (Torino)

Orzinuovi (Brescia)

Perosa Canavese (Torino)

Piacenza d'Adige (Padova)

Pognana Lario (Como)

Polverara (Padova)

Pontelongo (Padova)

Pontida (Bergamo)

Pratiglione (Torino)

Revigliasco D'Asti (Asti)

Rivarossa (Torino)

Ronchi Valsugana (Trento)

Rossiglione (Genova)

Santa Maria Nuova (Ancona)

Sarconi (Potenza)

Serra de' Conti (Ancona)

Serralunga d'Alba (Cuneo)

Sesto Campano (Isernia)

Stazzema (Lucca)

Torcegno (Trento)

Torre san patrizio (Fermo)

Torreano (Udine)

Vicolungo (Novara)

Villachiara (Brescia)

Villar Pellice (Torino)

Ville di Fiemme (Trento)