Open Fiber lancia il suo tour per promuovere la fibra in Italia: i vantaggi dell'iniziativa

Parliamo del Open Fiber Tour , un'iniziativa che a breve verrà lanciata da Open Fiber per far conoscere i vantaggi della fibra nel nostro paese, soprattutto nelle aree in cui la fibra ancora non viene adottata in maniera massiccia.

Negli ultimi anni la fibra in Italia ha fatto passi da gigante, e questo è avvenuto anche grazie alle iniziative portate avanti nell'ambito del piano Banda Ultra Larga . Proprio in questo contesto vi parliamo dell'ultima iniziativa di Open Fiber .

Il tour di Open Fiber prevede la divulgazione dei vantaggi di avere della connettività in fibra nei territori che prima erano aree bianche, ovvero quelle aree geografiche in Italia non servite dalla fibra. Le stesse che, proprio grazie al piano Banda Ultra Larga portato avanti dal governo e per il quale Open Fiber si è aggiudicata la realizzazione, sono state recentemente raggiunte dalla fibra FTTH.

Il tour di Open Fiber si concentrerà entro la seconda parte dell'anno soprattutto nei borghi di Abruzzo, Marche e Sicilia.

Si parla di circa 130.000 unità immobiliari che verranno raggiunte nell'ambito dell'iniziativa.

La prima tappa del camper guidato da Open Fiber arriverà ad Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino, e Venetico, in provincia di Messina. Si tratta ovviamente di due comuni che sono stati raggiunti recentemente dalla copertura in fibra FTTH nell'ambito del piano Banda Ultra Larga.

L'iniziativa ha chiaramente un fine divulgativo, ovvero ha lo scopo di far conoscere alla comunità quali possano essere i vantaggi di avere una connettività in fibra FTTH, sia in ambito lavorativo che personale. Ma ci sono anche dei vantaggi per coloro che sottoscriveranno un contratto con Open Fiber nell'ambito del tour.

Si parla infatti di un voucher di 100 euro, il quale potrà essere usato per acquisti attraverso importanti realtà della grande distribuzione o convertibile in buoni carburante.

Sicuramente un'ottima occasione per convertirsi alla fibra FTTH, soprattutto dopo gli sforzi delle istituzioni nel rendere questa tecnologia alla portata di sempre più cittadini sul territorio.

Se volete saperne di più, non vi resta che chiedere maggiori informazioni durante le tappe del tour, se risiedete in uno dei comuni che verrà coinvolto nell'iniziativa. Potete reperire maggiori informazioni sull'iniziativa anche al sito ufficiale Open Fiber Tour.