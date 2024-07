Open Fiber apre la vendibilità FTTH ad altri 23 Comuni con il Piano Italia a 1 Giga

Arrivano importanti novità da parte di Open Fiber nell'ambito dell'espansione della fibra ottica nel nostro paese. Open Fiber ha infatti aperto la vendibilità a nuovi Comuni in FTTH nell'ambito del Piano Italia a 1 Giga.

Cosa significa il Piano Italia a 1 Giga

Il Piano Italia a 1 Giga è un progetto molto ambizioso avviato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la costruzione di una rete a banda ultra larga, il quale dovrebbe portare oltre 3 mila Comuni italiani a disporre di una velocità di connessione in linea con gli obiettivi prefissati dalla Commissione Europea.

E si parla anche di Open Fiber perché quest'ultima è la società che, in compartecipazione con Cassa Depositi e Prestiti, aveva vinto insieme a TIM il bando del Pnrr per la realizzazione delle infrastrutture utili al completamento degli obiettivi.

In maniera graduale quindi, a partire dal 2022 che sono stati avviati i lavori, Open Fiber ha aggiornato la lista dei Comuni in cui è stata avviata la commercializzazione delle offerte telefoniche con fibra FTTH.

Ma non è detto che possiate subito accedere alla fibra FTTH

Anche se il vostro Comune è presente nell'elenco di quelli in cui è stata aperta la vendibilità, non significa che potrete da subito sottoscrivere un'offerta con fibra FTTH. Vediamo per quale motivo.

Questo può accadere perché il fatto che un Comune sia incluso nella lista non significa che tutti gli indirizzi che fanno capo a quel Comune siano coperti. Anzi spesso accade che la copertura è solo parziale.

Inoltre, non è detto che gli operatori mettano a disposizione delle offerte in fibra FTTH per le aree coperte dal Piano Italia a 1 Giga. Questo può accadere perché magari già vi sono delle offerte private, che prescindono dalla copertura introdotta tramite il Piano Italia a 1 Giga.

Chiaramente la lista dei Comuni coperti è destinata necessariamente ad allungarsi. E questo accadrà anche per quei Comuni coperti nelle scorse settimane, per i quali la copertura da parte del Piano Italia a 1 Giga sarà sempre meno parziale.

Andiamo allora a vedere quali sono i nuovi 23 Comuni coperti da Piano Italia a 1 Giga:

I nuovi Comuni

Acquaviva delle Fonti (Bari)

Artena (Roma)

Ascea (Salerno)

Busto Arsizio (Varese)

Canicattini Bagni (Siracusa)

Capaccio Paestum (Salerno)

Casal Velino (Salerno)

Castel San Giorgio (Salerno)

Cislago (Varese)

Lendinara (Rovigo)

Monte Sant'Angelo (Foggia)

Mottola (Taranto)

Nova Milanese (Monza e della Brianza)

Occhiobello (Rovigo)

Petrosino (Trapani)

Piovene Rocchette (Vicenza)

Poviglio (Reggio nell'Emilia)

Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Scaletta Zanclea (Messina)

Soliera (Modena)

Stornara (Foggia)

Terricciola (Pisa)

Villorba (Treviso)

