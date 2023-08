OpenAI lancia ChatGPT Enterprise per le aziende: focus su sicurezza e privacy

OpenAI ha lanciato ChatGPT Enterprise, uno strumento dedicato alle aziende e più in generale al mondo del lavoro. Secondo l'azienda, questa versione di ChatGPT garantisce maggiore sicurezza e privacy nonché l'accesso illimitato ad alta velocità a GPT-4. Inoltre, assicurerà un'analisi dei dati più potente così da permettere alle aziende di comprendere le informazioni più velocemente (e di porre al chatbot domande più complicate).

Si tratta di un passo in avanti importante visto che diverse aziende hanno manifestato una certa preoccupazione nei confronti di ChatGPT, temendo soprattutto che l'utilizzo dello strumento potesse esporre accidentalmente informazioni sensibili dei clienti a modelli di intelligenza artificiale. A questo proposito, OpenAI ha affermato che gli utenti avranno il controllo e la proprietà sui propri dati, che non verranno affatto utilizzati per addestrare GPT. Tra l'altro, prossimamente debutteranno nuove funzionalità come la personalizzazione della conoscenza dei dati aziendali da parte di ChatGPT e strumenti analitici ancora più avanzati.