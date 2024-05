OpenAI terrà un evento importante, ma non vuole guastare la festa a Google

Pochi giorni fa è emersa online la curiosa notizia per cui OpenAI avrebbe potuto rovinare in qualche modo la festa del Google I/O di quest'anno, con un evento programmato per il giorno prima per annunciare il suo motore di ricerca.

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli in merito, direttamente da Sam Altman, il numero 1 di OpenAI. Altman ha condiviso diversi dettagli, confermando l'evento e allo stesso tempo calmando un po' le acque nel contesto del duello tra OpenAI e Google che si stava profilando a distanza.

OpenIA terrà ufficialmente un evento il prossimo 13 maggio, un giorno prima dell'evento Google I/O che ogni anno è l'occasione per vedere tutte le novità software (e non solo) di BigG. Ma non arriverà un motore di ricerca da parte di OpenAI. Non per il momento, almeno.