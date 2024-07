Ecco GPT-4o Mini: il nuovo modello AI è più piccolo, veloce ed economico

OpenAI sta provvedendo a rilasciare un modello di intelligenza artificiale più leggero e reattivo, con cui gli sviluppatori potranno operare per realizzare soluzioni e piattaforme. Si tratta di GPT-4o Mini e costerà molto di meno rispetto ai "fratelli maggiori". Tuttavia, non bisognerà rinunciare a prestazioni: secondo l'azienda, infatti, questo modello sarà più prestante di GPT-3.5.

Cos’è GPT-4o Mini

Tuttavia, è opportuno chiarire che i ricercatori non sono molto convinti da questo test poiché il mondo in cui viene somministrato varia da azienda ad azienda. Tutto ciò rende un pò complesso confrontare i vari risultati ottenuti.

Il nuovo modello ha ottenuto un punteggio dell'82% nel Measuring Massive Multitask Language Understanding (MMLU), ovvero il test di riferimento formato da 16.000 domande a risposta multipla su 57 materie universitarie. Per fare un raffronto, allo stesso test GPT-3.5 ottenne un punteggio del 70%, mentre GPT-4o dell'88,7% (Google, invece, ha affermato che Gemini Ultra ha ottenuto un punteggio pari al 90%). Gli altri concorrenti, come Claude 3 Haiku e Gemini 1.5 Flash hanno ottenuto rispettivamente il 75,2% e il 78,9%.

Il nuovo modello IA più leggero supporta testo e visione nell'API, con l'azienda che ha chiarito che prossimamente riuscirà a gestire tutti gli input e gli output multimodali come audio e video. Grazie a queste capacità, GPT-4o Mini potrà sembrare un assistente virtuale più capace di comprendere un itinerario di viaggio e fornire così adeguati suggerimenti.

Gli utenti ChatGPT con piani Free, Plus e Team possono già sfruttare GPT-4o Mini al posto di GPT-3.5 Turbo, mentre quelli Enterprise avranno l'accesso la prossima settimana.

In tal senso, sono chiare le affermazioni di Olivier Godement, responsabile dello sviluppo API di OpenAI: "GPT-4o Mini consentirà ad OpenAI di rendere l'IA più accessibile alle persone. Si tratta di un aspetto fondamentale se vogliamo che l'IA porti benefici in ogni settore, in ogni applicazione".

Grazie a GPT-4o Mini gli sviluppatori potranno realizzare varie soluzioni, senza la necessità di scegliere modelli IA più economici, come ad esempio Gemini 1.5 Flash di Google oppure Claude 3 Haiku di Anthropic.

La prima azienda che ha utilizzato GPT-4o Mini

OpenAI ha permesso alla startup di tecnologia finanziata Ramp di utilizzare il suo nuovo modello. L'obiettivo è stato quello di creare uno strumento in grado di estrarre i dati di spesa dalle ricevute. Inoltre, lo stesso modello è stato sfruttato da Superhuman, un client di posta elettronica, per realizzare una funzionalità di suggerimento automatico dedicato alle risposte via e-mail.

Infine, Godement ha chiarito anche sul motivo per cui OpenAI ha impiegato così tanto tempo per lo sviluppo di questo tipo di modello IA, specificando che si tratta di "pura priorità", ovvero che l'azienda si è concentrata prima sulla creazione di modelli più prestanti, come GPT-4, che necessitano di "tante persone e sforzi di elaborazione".