OpenAI ufficializza l'apertura dello GPT Store e non solo

Ritornando all'argomento principale, la piattaforma di OpenAI consente alle persone che hanno creato i propri chatbot di condividere pubblicamente le loro versioni di ChatGPT. Tuttavia, almeno fino ad ora, soltanto gli utenti premium di OpenAI possono creare e utilizzare GPT personalizzati. Per quanto riguarda l'aspetto economico, gli sviluppatori riceveranno un pagamento in base al programma di revenue sharing che verrà avviato nel primo trimestre.

OpenAI , dopo mesi di ritardo, ha finalmente annunciato l'apertura di GPT Store , ovvero il negozio digitale che ospita i chatbot personalizzati, denominati GPTs . A questo proposito, l'azienda ha evidenziato che già sono stati creati più di 3 milioni di GPTs. Tra l'altro, la società prevede di evidenziare quelli utili settimanalmente all'interno sempre dello store. Prima di entrare nel vivo della notizia, può tornare utile consultare la nostra guida su come usare ChatGPT su WhatsApp.

Per accedere al GPT Store, come accennato prima, occorre sottoscrivere l'abbonamento a ChatGPT Plus, ChatGPT Enterprise oppure ChatGPT Team.

Quest'ultimo è un piano inedito dedicato alle piccole aziende. Consente di utilizzare GPT-4, GPT-4 Vision e DALL-E 3, creare e condividere i GPTs all'interno dell'ambiente di lavoro. Inoltre, tutti i dati aziendali e le conversazioni non verranno impiegati per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa. Questo piano, infine, richiede un abbonamento mensile di 25 dollari con fatturazione annuale, che sale a 35 dollari se con fatturazione mensile.