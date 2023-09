OpenAI e l’ex Apple Jony Ive pensano ad un iPhone per l'intelligenza artificiale

Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex chief design officer di Apple, Jony Ive, sarebbe in trattativa con OpenAI allo scopo di realizzare l' "iPhone dell'intelligenza artificiale". Questo progetto sarebbe supportato da oltre 1 miliardo di dollari di finanziamenti da parte del CEO di Softbank Masayoshi Son. Inoltre, secondo un nuovo rapporto del Financial Times, il CEO di OpenAI Sam Altman starebbe provando ad utilizzare la società di design di Ive LoveFrom per sviluppare il primo dispositivo consumer di OpenAI.

Nello specifico, secondo alcune persone che hanno familiarità con il piano, Ive e Altman puntano a creare un dispositivo che fornisca "un'esperienza utente più naturale e intuitiva" per interagire con l'intelligenza artificiale. A riguardo, i due si sarebbero ispirati al modo in cui la tecnologia touchscreen del primo iPhone ha contribuito a rivoluzionare la nostra interazione con Internet mobile. Son, quindi, starebbe offrendo finanziamenti per l'iniziativa e, secondo quanto riferito, ha spinto affinché la società di progettazione di chip Arm (di cui Son detiene una partecipazione del 90%) svolga un ruolo centrale.