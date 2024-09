Il nuovo ChatGPT o1 è qui, ma la maggior parte di noi è troppo stupida per usarlo

Detto questo, vediamo come Strawberry differisce dalle versioni precedenti , cosa è in grado di fare, e anche quali sono i suoi limiti.

Quando si ha a che fare con l'intelligenza artificiale è sempre facile cadere nel tranello di pensare che questi sistemi "capiscano" e "ragionino", ma non è così . Si tratta comunque di modelli matematici probabilistici, e approcciarsi a loro come fossero senzienti e capaci di formulare un'opinione è sbagliato.

OpenAI ha annunciato OpenAI o1 , nome in codice " Strawberry ", una nuova serie di LLM (large language model) che sono in grado di " ragionare " e quindi di risolvere problemi molto complessi.

OpenAI o1: potenzialità e limiti

Questi modelli sono stati addestrati in modo da impiegare più tempo a elaborare il problema prima di formulare una risposta, proprio come farebbe una persona. Così facendo il GPT prova approcci differenti, quindi dovrebbe fornire risposte migliori e possibilmente evitare errori.

Al momento OpenAI o1 è in early preview, e integrato in ChatGPT (e nelle API dell'azienda) sotto forma di o1-preview e o1-mini , due modelli che, proprio come GPT-4o e GPT-4o mini , si distinguono per la rapidità e la complessità delle loro risposte.

Al netto della minore velocità, che può essere visto come un male necessario in vista del migliore risultato, i modelli OpenAI o1 hanno diversi altri limiti.

Anzi, quello della sicurezza in materia di AI è uno dei nodi cruciali con i quali dovremo inevitabilmente scontrarci, via via che questi sistemi diventeranno sempre più di dominio pubblico.

Esempi pratici

In un test pratico , è stato chiesto a o1-preview di sviluppare un simulatore didattico utilizzando agenti multipli e IA generativa, ispirandosi a un articolo fornito e considerando le prospettive di insegnanti e studenti. Il modello ha prodotto dettagliate linee di codice e un approccio strutturato, dimostrando una notevole capacità di tradurre istruzioni complesse in soluzioni operative .

Un altro test ha coinvolto la risoluzione di un cruciverba molto difficile . Mentre i modelli tradizionali di IA, come Claude, hanno fallito nel risolverlo a causa della mancanza di capacità iterative, o1-preview ha impiegato oltre 100 secondi per "pensare" al problema.

Disponibilità

Non ci sono novità per la versione gratuita di ChatGPT, che al momento rimane limitata a GPT-4o e precedenti. L'accesso ai nuovi modelli è riservato agli abbonati, per ora.

I modelli OpenAI o1 saranno disponibili per gli sviluppatori , ma solo per i "Tier 5" al momento.

Bonus per gli utenti Mac

Oltre a quanto abbiamo appena visto, c'è una bella novità per l'app di ChatGPT per macOS.

È arrivata la chat vocale!

È ora possibile dialogare con ChatGPT con la propria voce, senza nemmeno dover guardare lo schermo. In pratica il chatbot è diventato una sorta di assistente vocale, in stile Siri, per quanto il tipo di risposte che può fornire siano sempre limitate dal modello in uso. Chiariamo inoltre che, al contrario di Siri, ChatGPT non può interagire con macOS in alcun modo.

Le chat vocali vengono poi trascritte come ordinarie conversazioni con ChatGPT, e le ritroverete salvate assieme a tutte le altre nella cronologia. I messaggi audio, invece, non vengono salvati.

Per migliori risultati, è consigliabile impostare manualmente la lingua su italiano. Nelle nostre prove abbiamo in effetti avuto qualche problema in più con il rilevamento automatico.