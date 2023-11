Dopo OpenAI, per Sam Altman si apre un nuovo capitolo firmato Microsoft

Nessun ritorno in OpenAI, bensì un nuovo ruolo all'interno di Microsoft: è questo il destino di Sam Altman, ex CEO di OpenAI, il quale guiderà un laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale insieme a Greg Brockman, co-fondatore della società di cui sopra. Dopo una settimana ricca di notizie, culminata dal licenziamento di Saltman e dalle dimissioni di Brockman dalla carica di presidente di OpenAI, è giunta la dichiarazione di Satya Nadella, CEO di Microsoft, che con un post su X ha annunciato la novità.

Nadella, inoltre, ha aggiunto che "Rimaniamo impegnati nella nostra partnership con OpenAI, nella nostra capacità di continuare a innovare con tutto ciò che abbiamo annunciato a Microsoft Ignite e nel continuare a supportare i nostri clienti e partner. Non vediamo l'ora di conoscere Emmett Shear e il nuovo team dirigenziale di OAI e di lavorare con loro. E siamo estremamente entusiasti di condividere la notizia che Sam Altman e Greg Brockman, insieme ai colleghi, si uniranno a Microsoft per guidare un nuovo team di ricerca sull'intelligenza artificiale avanzata. Non vediamo l'ora di muoverci rapidamente per fornire loro le risorse necessarie per il loro successo".