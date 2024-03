OpenAI vuole "vendere" Sora, il suo rivoluzionario modello per la generazione di video a partire dal testo, ai big di Hollywood. Sora ha infatti il potenziale per rivoluzionare l'industria cinematografica, e l'azienda vuole ovviamente che i registi possano familiarizzare con questo strumento nel modo corretto.

Da una parte c'è infatti grande entusiasmo. Tyler Perry, noto regista e produttore, ha dichiarato che vedere effettivamente all'opera le capacità di Sora è stato sbalorditivo. Al contempo però ha anche espresso quelle che sono facilmente le preoccupazioni di molti.

There's got to be some sort of regulations in order to protect us. If not, I just don't see how we survive

Ci deve essere una quale regolamentazione per proteggerci. Altrimenti, non vedo come potremo sopravvivere.