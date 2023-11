OpenAI a un passo da Skynet: dobbiamo preoccuparci?

OpenAI, negli ultimi anni, ha guadagnato tanta popolarità, soprattutto grazie al suo apporto nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, le ultime settimane sono state piuttosto caotiche, a partire dall'allontanamento – seguito dal riavvicinamento – del CEO Sam Altman. La notizia più importante, però, è un'altra e cioè che l'azienda, così come sostenuto da una lettera di alcuni ricercatori rivolta al CDA, è vicina ad una potenziale svolta nel campo dell'AI. In particolare, secondo The Information, OpenAI potrebbe sviluppare la superintelligenza artificiale entro questo decennio o addirittura prima (conosciuta come AGI, acronimo di artificial general intelligence).

Entrando nel vivo della notizia, la superintelligenza consisterebbe in un sistema di intelligenza artificiale che supererebbe di molto i chatbot come ChatGPT e Copilot, superando le capacità cognitive degli esseri umani. Il progetto si chiamerebbe Q-Star e sembrerebbe che sia in grado di risolvere perfettamente i problemi matematici delle scuole elementari.

Questo sarebbe il primo passo per OpenAI, che sfrutterebbe tutto ciò per esplorare livelli più alti. Difatti, a differenza dell'AI generativa, l'AGI sarebbe in grado di apprendere e comprendere.