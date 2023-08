OpenFiber spiega i problemi di questi giorni

Negli ultimi due giorni la rete in fibra Open Fiber ha avuto diversi problemi, causando l'assenza di rete a molti utenti degli operatori a cui si appoggiano. Ad esempio, sono stati interessati da queste criticità i clienti di Iliad, Fastweb, Vodafone, Tiscali, Sky, Dimensione o Aruba. Il problema, nella giornata di ieri, è stato superato e, a riguardo, Open Fiber ha rilasciato una nota in cui ha spiegato che "si sono registrati disservizi sulla rete nelle aree afferenti alle centrali (POP) di Milano Baggio e Torino. I problemi sono stati risolti entro la serata. Nella notte si è inoltre registrato un nuovo disservizio nella centrale di Baggio (MI), ripristinato nelle prime ore del mattino. Al momento nella stessa centrale sono in corso attività di manutenzione straordinaria".

Nella giornata di oggi, 15 agosto, Open Fiber è ritornata sulla vicenda, fornendo i dettagli sul malfunzionamento che ha mandato in tilt molti utenti: "Open Fiber intende in primo luogo scusarsi con gli utenti coinvolti nel disservizio che ha colpito alcune aree – prevalentemente nel Nord Ovest – della rete in fibra ottica FTTH. Tutto ha avuto origine domenica da un eccezionale sbalzo di tensione che ha interessato due centrali di Open Fiber a Torino e Milano-Baggio".