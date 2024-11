Vodafone ha la rete più veloce d'Italia, ma Iliad e WindTre non stanno a guardare: la classifica di Opensignal

Opensignal ha appena pubblicato il report di novembre sugli operatori di rete mobile in Italia. Splende Vodafone, che raccoglie successi su velocità ed esperienza complessiva, mentre Iliad e WindTre convincono in copertura e sul 5G.

L'esperienza della rete mobile in Italia: Vodafone vince più premi, ma occhio a copertura e 5G

Ricordiamo che attualmente la situazione della rete mobile in Italia è molto fluida, con l'acquisizione di Vodafone da parte di Swisscom (Fastweb) al momento sotto indagine da parte dell'AGCOM. Se tutto andrà bene, dovrà essere finalizzato entro il primo trimestre 2025, con ripercussioni ancora ignote per WindTre, che condivide le tecnologie 4G e legacy con Fastweb.

I valori sono espressi usando un punteggio che esprime la soddisfazione degli utenti (a parte le velocità, espresse in Mbps), e in questo contesto Vodafone vince in tutti i campi

L'esperienza complessiva della rete è una misura della qualità del segnale, per la fruizione di video , giochi, app vocali (usando servizi come WhatsApp, Skype o Messenger) e velocità (download e upload).

Per quanto riguarda l'Esperienza di Copertura 5G , abbiamo a pari merito la vittoria di Fastweb e WindTre, mentre nella Disponibilità primeggia Iliad. Per quanto riguarda invece la Disponibilità 5G c'è invece la vittoria assoluta di WindTre..

L'Esperienza di copertura invece rappresenta l'esperienza che gli utenti ricevono mentre viaggiano in aree in cui si aspetterebbero ragionevolmente di trovare copertura.

Per quanto riguarda la copertura, è divisa in tre metriche, Esperienza di copertura 5G , Disponibilità e Disponibilità 5G . La disponibilità misura la percentuale di tempo in cui gli utenti sono connessi a una rete.

Ancora una volta, la velocità in 5G vede invece primeggiare Vodafone, con 231,3 Mbps per la velocità di download (il secondo, TIM, è lontano con 172,9 Mbps) e 21,4 Mbps per la velocità di upload.

Anche l'esperienza 5G si divide in esperienza video, giochi, app vocali e velocità. Per quanto riguarda l'esperienza video, il primo posto è condiviso tra Iliad e WindTre , mentre giochi e app vocali vedono splendere Iliad in solitaria.

La differenza tra le regioni

I dati sopra esposti si riferiscono a una media nazionale, ma andando a vedere all'interno delle singole regioni la situazione non cambia moltissimo.

Per quanto riguarda infatti l'esperienza complessiva, Vodafone mantiene le maggiori velocità di download e upload in qualunque regione. Altre metriche, come Esperienza Video, giochi e App Vocali, vedono Iliad e TIM primeggiare in alcuni contesti.

Per quanto riguarda l'Esperienza 5G, si nota una maggiore qualità della rete WindTre al nord, mentre al centro è Iliad a primeggiare. Al sud e nelle isole, la situazione è invece più variegata.

Per quanto riguarda la velocità, Vodafone regna invece incontrastata.

La consistenza di rete non rivela sorprese: Vodafone presenta la rete più costante e affidabile in tutte le regioni, con Iliad che primeggia solo al nord in quanto affidabilità.

Passando alla copertura, possiamo notare come la situazione rispecchi le medie nazionali: per la disponibilità generale, la rete Iliad è al primo posto in tutte le regioni, così come avviene per WindTre per la disponibilità 5G.