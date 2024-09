Opera "capisce" le immagini su Android: ecco come fa

La novità annunciata da Opera rientra nello sforzo che sta facendo il browser per integrare diversi servizi di intelligenza artificiale. Andiamo a vedere come funziona .

L'intelligenza artificiale ormai è a portata di mano anche sui nostri smartphone (vi ricordiamo la nostra raccolta con i migliori smartphone del momento). Proprio in questo contesto arrivano novità da uno dei browser web più conosciuti: arrivano un aggiornamento per Opera , il quale ora " capisce " le immagini .

Opera annuncia Image Understanding: come funziona

Per usare la funzionalità basterà accedere al chatbot Aria all'interno del browser, selezionare il pulsante per aggiungere un allegato e scegliere l'immagine da caricare. L'immagine potrà essere selezionata dalla memoria interna del dispositivo, oppure sarà possibile scattare direttamente una foto in tempo reale.

Si tratta quindi, se volessimo fare un paragone, di un Google Lens specifico per il browser Opera, in grado di fornire informazioni elaborate e specifiche in base alla richiesta fatta dagli utenti.

Chi potrà usare Image Understanding su Opera

Opera ha annunciato che la novità Image Understanding verrà distribuita prima a tutti coloro che hanno aggiornato alla versione 85 Opera beta per Android. Successivamente la funzionalità dovrebbe arrivare anche per l'app in versione stabile di Opera per Android.

Al momento sembra dunque che si tratterà di un'esclusiva per dispositivi Android, ma in futuro potrebbe essere estesa anche alla versione per iPhone.