Opera One arriva su iPhone: VPN, IA, e un'interfaccia tutta nuova

Ci sono voluti sette mesi, ma ora Opera One , il browser di Opera tutto nuovo e dotato di intelligenza artificiale, è arrivato finalmente su iPhone, combinando il design della controparte desktop con una nuovissima interfaccia e comandi utente semplificati (a proposito, sapete come attivare Opera VPN ?).

Le nuove funzioni di Opera One su iOS

Per chi non seguisse le dinamiche di Opera, la società l'anno scorso si è lanciata nel campo dell'IA con Opera One , un nuovo browser dotato di una interfaccia modulare e ovviamente uno strumento di intelligenza artificiale generativa per la navigazione sul Web e la generazione di testi o anche immagini.

Durante la digitazione, gli utenti riceveranno nuovi suggerimenti di ricerca, il completamento automatico delle parole o suggerimenti per la parola successiva. La funzione swipe-to-search consente agli utenti di accedere alla barra di ricerca scorrendo verso il basso, in modo simile alla ricerca di app dalla Home di iOS.

La navigazione è stata riprogettata, e ora offre una barra di ricerca in basso, vicino alle dita e facilitando l'uso con una sola mano . Gli utenti possono scegliere tra tre stili di navigazione: Navigazione standard , Pulsante di azione veloce e Ricerca in basso.

Come scaricare Opera One

Opera One è disponibile gratuitamente sull'App Store per iPhone e iPad (ma non per i Mac con chip Apple, per quelli c'è la versione desktop).

Secondo Opera, dall'introduzione del Digital Markets Act (DMA) i download di Opera per iOS sono aumentati del 63% in quanto gli utenti cercano una soluzione più trasparente per il proprio browser.

Secondo Jona Bolin, Product Manager di Opera, gli utenti su dispositivi mobili hanno "sei volte più probabilità di essere soddisfatti dopo essere passati dal loro browser predefinito": varrà anche per voi?