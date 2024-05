Scoprite come farvi riassumere pagine web con un tocco, grazie all'IA di Opera

Con l'ultimo aggiornamento di Opera per Android , infatti, è possibile farsi riassumere intere pagine web grazie a un semplice comando: vediamo come funziona.

È passato un anno da quando Opera ha lanciato Aria, il suo chatbot IA basato su diversi modelli linguistici di grandi dimensioni, e ora lancia il guanto di sfida a Gemini con una nuova funzione (sapete come attivare la VPN su Opera ?).

Come farsi riassumere le pagine web con Aria

Toccate Inizia, poi scegliete l'account con cui accedere e date il consenso per accedere al vostro account. L'IA riceverà come input la pagina e inizierà a elaborarla, poi preparerà il riassunto.

A questo punto si aprirà la schermata di Aria: se non l'avete mai fatto vi verrà chiesto di effettuare l'accesso con il vostro account Opera o Google. Ricordiamo che l'IA di Opera sfrutta i modelli linguistici di grandi dimensioni di OpenAI e Google (PaLM).

Poi avviatela e andate su una pagina che volete riassumere. Adesso toccate l'icona con tre puntini in alto a destra e selezionate la voce Riassumi.

Utilizzare il nuovo strumento di Opera è semplicissimo. Per prima cosa, installate o aggiornate Opera sul vostro dispositivo Android (versione 82 dell'app).

Limiti della funzione

Purtroppo nelle nostre prove, nonostante Aria sia in italiano se le date da leggere una pagina in inglese la riassumerà in quella lingua, senza tradurre il riassunto.

A parte questo, lo strumento funziona senza problemi, in maniera simile a Google Gemini, ed è molto comodo in quanto integrato direttamente nel browser.

Ricordiamo che Opera già l'anno scorso aveva lanciato uno strumento simile, "Shorten", basato su ChatGPT e inserito nella versione del browser per Windows.